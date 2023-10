Une 4e Coupe du Monde de Rugby grâce à un point magique

Les Springboks sont entrés dans la légende avec quatre coupes du monde de Rugby à leur actif samedi au stade de France grâce à une victoire 12-11 contre la Nouvelle-Zélande.

Face aux All Blacks, les Springboks de 2019 et 2023 se sont appuyés sur le jeu au pied de leur ouvreur Handré Pollard (12 points), déjà décisif il y a quatre ans, pour aller chercher un nouveau sacre et se tailler une place éternelle au panthéon du rugby.

Redoutables de pragmatisme, les Sud-Africains avaient clairement visé cette Coupe du monde en France, occultant le Rugby Championship. Les Boks sont allés chercher ce titre à force d'abnégation après une défaite contre l'Irlande (8-13). Mais, ils ont montré un tout autre visage dans le dernier carré de la compétition. En Quart de Finale, les champions du monde en titre ont assommé la France (29-28) dans les toutes dernières minutes puis l'Angleterre (16-15) en demie, toujours par un point d'écart. Un scénario qui s'est rejoué en Finale contre l'équipe des All Blacks (12-11).

"Les trois derniers matches ont été compliqués mais on les a joués comme si c'étaient des finales et on les a gagnés d'un point. On est assez contents. Je crois que, en tant qu'équipe, on aime bien le drame. On en a connu ces quatre dernières années et ça nous a bien aidé en tant qu'équipe, de surmonter les difficultés. Ça démontre la résilience de notre équipe", a souri le troisième ligne Pieter-Steph du Toit.

Après les couronnes planétaires de 1995, de 2007 et de 2019, l'Afrique du Sud s'installe sur le trône du rugby mondial en devenant l'équipe la plus titrée de la compétition. Devant les Néo-Zélandais, sacrés en 1987, 2011 et 2015.

Les Sud-Africains auront l'occasion d'accentuer leur mainmise sur le rugby mondial, dans quatre ans en Australie, lors d'une Coupe du monde désormais disputée à vingt-quatre.