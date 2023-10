Guerre Hamas-Israël : ''sommet pour la paix'' au Caire

Alors que la guerre entre le Hamas et Israël entre dans sa 3e semaine, le chef de l’ONU a appelé à un "cessez-le-feu humanitaire’’ samedi à l’ouverture d’un ‘’ sommet pour la paix’’ au Caire.

Antonio Guterres a par ailleurs jugé insuffisante l’aide acheminée samedi vers Gaza et veut 100 camions par jour pour les 2,4 millions de Gazaouis privés de tout.

"La population de Gaza a besoin d'un engagement beaucoup plus important, d'une livraison continue de l'aide à Gaza à l'échelle nécessaire et nous travaillons sans relâche avec toutes les parties concernées pour que cela se produise'', a réclamé le patron de l'ONU.

Le conflit débuté le 7 octobre a déjà fait plus de 4 000 morts côté palestinien et plus de 1 000 en terre israélienne, des civils principalement.

"J'insiste sur le fait que la Ligue arabe rejette tous les types de violence et de ciblage contre les civils, sans discrimination, sachant qu'aucun civil n'a plus de valeur qu'un autre. Tous les civils sont égaux et chaque vie humaine est sacrée.", a déclaré Ahmed Aboul Gheit, chef de la Ligue arabe.

Face à ce drame, le président de l’Autorité palestinienne a appelé à une solution à deux États et à la "fin de l'occupation israélienne". L’égyptien Abdel Fattah al-Sisi a présenté la ‘’ justice ‘’ comme la ‘’ seule solution’’ à 75 ans de conflit israélo-palestinien.