Zambie : découverte d'une structure en bois de près de 500 000 ans

Les archéologues pensent que la simple construction en rondins pourrait être le plus ancien exemple de construction humaine en bois.

Il s’agit des vestiges d’une structure simple de l’âge de pierre qui constitue peut-être la plus ancienne preuve de la construction en bois des premiers humains.

La construction est basique : une paire de rondins superposés, assemblés par une encoche.

Elle a près d'un demi-million d'années et offre un aperçu rare de la façon dont les anciens parents humains travaillaient le bois et modifiaient leur environnement, ont écrit les auteurs dans une étude publiée mercredi dans Nature.

Habituellement, le bois pourrit rapidement lorsqu’il est exposé aux éléments, ce qui nous laisse peu de preuves de la façon dont nos anciens parents utilisaient ce matériau, mais ces matériaux ont été immergés dans la rivière, ce qui a contribué à leur préservation.

Ainsi, lorsque son équipe a découvert les bûches en 2019, ils étaient encore en mesure de voir des signes révélateurs que les premiers humains les avaient façonnés – en creusant une encoche dans la bûche supérieure, en effilant les extrémités et en laissant des marques d'outils sur la surface.

"Vous pouviez voir très clairement les marques individuelles. C'est extraordinaire. Tout a l'air si frais qu'on se dit 'ça ne peut pas être aussi vieux'. Et quand les dates de Geoff sont arrivées, 477 000 (ans), j'ai pensé wow ! C'est tout simplement incroyable. Nous avons eu de la chance", déclare Larry Barham, professeur d'archéologie africaine à l'université de Liverpool et l'un des auteurs du rapport.

Et c’est la détermination des dates qui a été la clé de cette découverte.

Déterminer l'âge posait son propre défi, car les techniques de rencontres traditionnelles ne pouvaient pas approfondir suffisamment le passé.

Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé une nouvelle méthode appelée datation par luminescence, qui utilise de minuscules minéraux présents dans le sable pour estimer la durée pendant laquelle les matériaux ont été enfouis.

"Ce à quoi j'ai participé, c'est une méthode appelée datation par luminescence et cela nous permet de combler cette lacune que les autres techniques de datation ne peuvent vraiment pas combler. Et surtout, ce qui est utile, c'est qu'on peut l'appliquer aux sables qui la rivière se dépose elle-même, nous n'avons donc pas besoin de trouver de matériaux spéciaux, nous n'avons pas besoin de trouver de téphra (cendre volcanique) ou quoi que ce soit de particulier, ce sont juste des minéraux courants qui se trouvent dans ces sédiments. Et nous pouvons les dater pour donner une idée. tranche d'âge", explique Geoff Duller, professeur de sciences du Quaternaire à l'Université d'Aberystwyth et auteur du rapport.

Barham et son équipe ont déterré la structure en rondins – ainsi qu'une poignée d'outils en bois – sur un site situé dans le lit d'une rivière au-dessus d'une cascade en Zambie.

Ils pensent que les rondins croisés auraient pu servir de base à une structure plus grande, comme une passerelle ou une plate-forme.

"Ils verrouillent quelque chose. Cela restreint le mouvement et c'est intentionnel. Et rien de tel n'a été vu comme ça dans les archives archéologiques à cette époque et en réalité, ils ne seront revus que peut-être 9 000 ans plus tard, donc un énorme écart dans le temps. entre ce que ces gens pouvaient faire il y a 477 000 ans et ce que nous verrons à nouveau dans les archives archéologiques, en l'occurrence dans les archives européennes", explique Barham.

"C'est comme ça que je le comprends, donc c'est un cadre sur lequel des choses pourraient ensuite être ajoutées, comme une plateforme."

La structure en rondins a été réalisée il y a au moins 476 000 ans, ce qui situe les matériaux à une époque antérieure à l'évolution de notre espèce, Homo sapiens.

Ils auraient été fabriqués par un autre type de cousin humain, peut-être Homo heidelbergensis, qui vivait en Afrique à l'époque, selon les auteurs.

Cela suggère que ces peuples de l’âge de pierre auraient pu être plus avancés qu’on ne le pensait auparavant.

"C'est ce que j'appelle une découverte perturbatrice. Je ne m'y attendais pas. Et il m'a fallu un certain temps avant d'apprécier ce que nous regardions. Cela n'avait pas l'air très beau, pour être honnête. Mais c'est beaucoup plus complexe que je ne le pensais. et cela me suggère que les premiers humains, les premiers hominidés avant nous, étaient réellement capables de faire des choses qui nous émerveilleraient si nous les faisions nous-mêmes. Il ne s'agit donc pas seulement des outils en pierre, mais également du bois. ce répertoire de matériaux maintenant. Ils peuvent transformer leur environnement. Ils peuvent construire des choses qui sont durables. C'est nouveau", explique Barham.

On pensait auparavant que ces personnes étaient des chasseurs-cueilleurs qui se déplaçaient d’un endroit à l’autre, ne restant jamais très longtemps sur un même site, mais la structure simple montre qu’ils ont pris racine.

"Habituellement, lorsque vous séjournez un ou deux jours sur un site, vous ne faites pas grand-chose avec ce site en tant que tel. Vous emmenez votre tente si vous en avez une, ou vous fabriquez une petite cabane en brousse et c'est tout", explique Dirk Leder, archéologue de l'Office national du patrimoine culturel de Basse-Saxe, qui n'a pas participé à l'étude.