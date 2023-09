Soudan : l’ONU appelle à accroître l'aide humanitaire

L’ONU a convoqué les gouvernements de l’Arabie saoudite, de l’Egypte, du Qatar, ainsi que l’Union européenne et l’Union africaine, appelant à un soutien accru à l’action humanitaire, alors que les voisins du Soudan font face à un afflux constant de réfugiés et de rapatriés.

700.000 enfants en danger de mort

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), des millions de personnes – en particulier à Khartoum, au Darfour et au Kordofan – n’ont pas accès à la nourriture, à l’eau, à un abri, à l’électricité, à l’éducation et aux soins de santé.

Les taux de malnutrition sont en hausse, laissant présager des décès prématurés pour 700.000 enfants soudanais souffrant de malnutrition aigüe sévère. La moitié de la population souffre d’insécurité alimentaire aiguë et plus de 6 millions de personnes ne sont qu’à un pas de la famine. La rougeole et d’autres maladies sont endémiques, et la violence sexuelle et sexiste fait payer un lourd tribut aux femmes et aux filles.

Plus de 7 millions de personnes, parmi lesquels 3,3 millions d’enfants, ont été chassées de chez elles, et plus de 1 million ont cherché refuge en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie et au Soudan du Sud.

Le plan de réponse international doit être renforcé

A court terme, les secours à la population doivent être renforcés. Le Plan de réponse humanitaire pour le Soudan a besoin de 2,6 milliards de dollars pour aider 18 millions de personnes jusqu’à la fin de l’année. Or, il n’est actuellement financé qu’à hauteur de 31%.

Le Plan régional d’aide aux réfugiés du Soudan, quant à lui, n’est financé qu’à 27% et recherche 1 milliard de dollars pour soutenir les réfugiés, les rapatriés et les communautés d’accueil dans cinq pays voisins du Soudan.

Lors d’une cérémonie d’annonces de contributions à Genève en juin, rappelle un communiqué de OCHA et du HCR, les donateurs avaient annoncé près de 1,5 milliard de dollars pour la riposte au Soudan et dans la région.