Soudan : l'émissaire de l'ONU, Volker Perthes, démissionne

L'émissaire de l'ONU au Soudan, a annoncé mercredi sa démission devant le Conseil de sécurité, l'Allemand Volker Perthes était à Khartoum depuis deux ans et demi à la tête de la Minuats, créée en juin 2020 pour soutenir la transition démocratique au Soudan après la chute l'année précédente d'Omar El-Béchir.

Dans son dernier rapport, il a prévenu sur le risque d'une guerre civile qui peut être empêché par les actions diplomatiques menées sur le terrain par différentes organisations régionales pour ramener à la table des négociations l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide.

"J'ai eu le privilège de servir en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Soudan pendant plus de deux ans et demi. Je suis reconnaissant au Secrétaire général pour cette opportunité et pour la confiance qu'il m'a accordée, mais je lui ai demandé de me relever de cette fonction. Il s'agit donc de mon dernier briefing dans cette fonction" souligne-t-il.

Volker Perthes n'était plus en odeur de sainteté avec les autorités de transition. En mai dernier, le général Al-Burhane avait dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU le remplacement de ce dernier.

À la suite du coup d'État du 25 octobre 2021, les islamistes soudanais qui soutenaient la prise de contrôle du gouvernement civil de transition par les militaires ont organisé des manifestations devant les locaux de l'UNITAMS, exigeant l'expulsion de M. Perthes.