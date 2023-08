Haïti : des habitants de Port-au-Prince fuient la violence des gangs

Les habitants de Carrefour-Feuille, à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, ont dû fuir leurs maisons vendredi pour échapper à une nouvelle flambée de violence des gangs.

Au début du mois, le même quartier a été attaqué et des centaines de familles ont été déplacées.

La police nationale haïtienne a fait savoir qu'elle sécuriserait la zone, mais cela n'a pas empêché les gangs de poursuivre la prise de contrôle violente d'une autre partie de la capitale.

Toute la matinée, les gens ont quitté la zone à la hâte, emportant le peu d'affaires qu'ils pouvaient transporter.

Selon des informations non confirmées, des maisons ont été pillées et brûlées, et des personnes ont été tuées lors de cette dernière attaque.

Furieux de la violence des gangs, les habitants et les manifestants d'autres quartiers ont bloqué les rues et brûlé des pneus et des véhicules. Portant des masques et brandissant des machettes, ils se sont rassemblés devant le poste de police pour demander leur soutien dans la résistance au gang.

Depuis l'assassinat du président Jovenel Moise en 2021, des gangs ont pris le contrôle de près de 80 % de Port-au-Prince, tuant, violant et semant la terreur dans des communautés qui souffrent déjà d'une pauvreté endémique.

Près de 5 000 personnes ont été déplacées, selon les Nations unies.