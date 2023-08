Sommet des BRICS : Lula et Xi Jinping sont déjà en Afrique du Sud

Le président brésilien est arrivé lundi à Johannesburg. Il a été accueilli par la ministre sud-africaine des affaires étrangères.

Lula da Silva participe au 15 e sommet des Brics qui se tient du 22 au 24 aout en Afrique du Sud. Outre le brésilien, le chinois Xi Jinping a aussi foulé le sol sud-africain lundi. Alors que le Premier ministre indien est attendu à Johannesburg mardi en matinée.

Visé par un par un mandat d’arrêt de la CPI pour des crimes de guerre présumés en Ukraine, Vladimir Poutine a décidé de participer à la rencontre en visio-conférence. Au total, 69 pays ont été invités au sommet, dont tous les États africains.

"Les BRICS et l'Afrique", c’est sur ce thème que se déroule cette rencontre. Avec en toile de fond, l'éventuelle expansion future de l'adhésion à l'entité.

Plusieurs pays africains ont déjà exprimé leur désir de rejoindre le bloc, notamment l'Algérie, l'Égypte et l'Éthiopie.

Composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, le groupe se considère comme un contrepoids à la domination économique occidentale. Et représente 23 % du produit intérieur brut mondial et 42 % de la population de la planète.