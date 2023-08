Des bénévoles au chevet des plages somaliennes

Sur les plages d'Urubo, de Liido et de Sugunto Liido, en Somalie, des tas de débris recouvrent le sable.Des jeunes somaliens tentent de redonner un nouveau visage à leurs plages. Ils nettoient et ramassent ces déchets, source de pollution.

Ce travail porte déjà ses fruits : certaines plages brillent à nouveau.

"C'est la 87e semaine depuis que nous nettoyons les plages. Il s'agit d'une activité bénévole à laquelle participent de jeunes diplômés et d'autres Somaliens ordinaires. L'une des raisons pour lesquelles ces jeunes font un si bon travail est qu'ils comprennent que ce pays n'appartient à personne d'autre qu'à eux-mêmes.", explique Maama Ugaaso, bénévole.

Selon les organisateurs, 2 millions de kilogrammes de déchets ont déjà été collectés. Plastiques et véhicules hors d’usage sont abandonnés sur les plages. Face à l’ampleur de la situation, l’aide des pouvoirs publics est sollicitée.

"Nous menons cette campagne de nettoyage sur nos plages et espérons l'étendre à d'autres plages du pays. J'espère que cette campagne atteindra tous les endroits du pays afin de vivre dans un pays sans déchets.", raconte Abdinasir Arabow, organisateur principal de la campagne de nettoyage.

Impliquer davantage les jeunes, qui représente 75 % de la population somalienne, c’est l'objectif principal des initiateurs. Pour les pêcheurs de Mogadiscio, la survie de la région côtière en dépend.

" Je suis très fier de ces jeunes qui se sont portés volontaires pour nettoyer la plage. En tant que pêcheurs, nous demandons également au gouvernement de soutenir ces efforts, car il est important de maintenir les créatures vivantes de la mer en bonne santé, ainsi que de promouvoir le tourisme.", souligne Hassan Mohamed, pêcheur.

Les balayeurs bénévoles des cotes de Mogadiscio sont soutenus par les autorités municipales. Mais l’appui gouvernemental permettrait à la ville de retrouver son lustre d’hier.

" Les années 1970 et 1980 ont été une période époustouflante pour Mogadiscio, qui était l'une des villes les plus propres d'Afrique, l'une des plus belles d'Afrique. Aujourd'hui, c'est totalement différent et c'est ce qui fait de Mogadiscio une ville dont les habitants se demandent toujours comment retrouver la gloire et les jours dorés de Mogadiscio.'', explique Yaasir Baafo, conseiller auprès de l'autorité touristique somalienne.

Un coup de fouet nécessaire à la restauration des plages de sables de Mogadiscio.