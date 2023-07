Tunisie : des migrants subsahariens expulsés de Sfax

Après l’altercation entre migrants et habitants de Sfax qui a causé la mort d’un Tunisien de 41 ans, des migrants d’Afrique subsaharienne essaient de fuir la ville côtière où les tensions raciales se transforment en violences ciblées.

Après les funérailles de la victime, des Tunisiens s'en sont pris à eux, des dizaines ont été expulsés de force de la ville ont indiqué des témoins mercredi.

"Il y a un grave problème à Sfax. Un Subsaharien a tué un Tunisien et la population tunisienne est en colère contre tous les Subsahariens. La population tunisienne attaque les Subsahariens et même la police tunisienne essaie d'arrêter illégalement des Subsahariens pour les renvoyer en Libye à travers le désert. Ce n'est pas normal. Nous avons vraiment peur d'être ici et c'est pour cela que nous voulons à tout prix quitter Sfax", a expliqué Jonathan Tchamou, étudiant congolais.

Des centaines d'habitants en colère se sont massés dans les rues de Sfax mardi en fin de journée, exigeant l'expulsion de tous les migrants illégaux. Certains ont bloqué des rues et mis le feu à des pneus de voitures.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des policiers chassant des dizaines de migrants de leurs maisons sous les acclamations des habitants de la ville, avant de les embarquer dans des voitures de police.

"La Tunisie était un pays accueillant pour nous. Nous étions bien ici, mais comme nous ne sommes plus les bienvenus en Tunisie, la solution serait de traverser la Méditerranée pour aller en Europe, parce que le retour dans notre pays n'est pas facile.", s'est confié Jonathan Tchamou.

Les autorités tunisiennes ont expulsé mardi "un groupe de 100 migrants" de Sfax vers la frontière libyenne, selon une déclaration commune du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) et de plus de 20 autres organisations non gouvernementales.