Libye : 86 migrants secourus par l'Ocean Viking en Méditerranée

Alors qu’ils étaient en péril dans leur embarcation de fortune en Méditerranée, des candidats au départ vers l’Europe ont été secourus mercredi par le navire "Ocean Viking" au large des côtes libyennes.

Ce sont au total 86 personnes qui ont été ainsi mises hors de danger par l'ONG SOS Méditerranée.

Les migrants, dont 80 % étaient des mineurs non accompagnés, avaient subi des brûlures dues carburant.

Le navire transportant ces infortunés a reçu l’autorisation des autorités italiennes. Il doit jeter l’ancre à Bari au terme d’un voyage de trois jours.

Plus de 80 000 personnes ont atteint l'Europe depuis l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient par la mer alors que et 1 208 autres seraient mortes ou portées disparues en essayant de traverser la Méditerranée depuis le début de cette année.