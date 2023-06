Nigéria : des fermes et une rivière souillées par un déversement de Shell

Un nouveau déversement de pétrole dans une installation Shell au Nigeria a contaminé des terres agricoles et une rivière, bouleversant les moyens de subsistance des communautés de pêcheurs et d'agriculteurs dans une partie du delta du Niger, qui subit depuis longtemps la pollution environnementale causée par l'industrie pétrolière.

L'Agence nationale de détection et d'intervention en cas de déversement de pétrole, ou NOSDRA, a déclaré à l'Associated Press que le déversement provenait du pipeline Trans-Niger exploité par Shell qui traverse les communautés de la région d'Eleme dans l'Ogoniland, une région où le géant de l'énergie basé à Londres a a dû faire face à un recul local de plusieurs décennies dans son exploration pétrolière.

Alors que les déversements sont fréquents dans la région en raison du vandalisme des voleurs de pétrole et du manque d'entretien des pipelines, selon le Programme environnemental des Nations Unies, les militants qualifient ce déversement qui a commencé le 11 juin de "majeur".

C'est "l'un des pires des 16 dernières années en Ogoniland", a déclaré Fyneface Dumnamene, un militant écologiste dont l'organisation à but non lucratif surveille les déversements dans la région du Delta.

Il a déclaré que les marées avaient envoyé des reflets de pétrole à environ 10 kilomètres (6 miles) plus loin dans les criques près de la capitale pétrolière du pays, Port Harcourt.

Shell a arrêté la production en Ogoniland il y a plus de 20 ans au milieu des troubles meurtriers des habitants qui protestaient contre les dommages environnementaux, mais l'oléoduc Trans-Niger continue d'envoyer du brut des champs pétrolifères d'autres régions à travers les communautés de la région vers les terminaux d'exportation.

La plus grande économie d'Afrique dépend massivement des ressources pétrolières du delta du Niger pour ses revenus, mais la pollution de cette production a privé les habitants de l'accès à l'eau potable, a nui à l'agriculture et à la pêche et a accru le risque de violence, selon les militants.

Souvent, les compagnies pétrolières blâment le vandalisme des oléoducs par les voleurs de pétrole ou les jeunes lésés dans les communautés touchées pour les déversements, ce qui pourrait permettre aux compagnies d'éviter toute responsabilité.

Shell, basée à Londres, a déclaré qu'elle travaillait avec une équipe d'enquête conjointe, composée de régulateurs, d'habitants d'Ogoniland et d'autorités locales, pour identifier la cause et l'impact du déversement.

La NOSDRA (National Oil Spill Detection and Response Agency) a confirmé l'enquête conjointe, mais la cause du déversement - qu'il s'agisse d'un sabotage ou d'une panne d'équipement - n'a pas encore été révélée.

Des centaines d'agriculteurs et de pêcheurs qui ont été coupés de leurs moyens de subsistance insisteraient sur la restauration de l'environnement, puis sur une indemnisation, a déclaré Dumnamene.