RDC : Tshisekedi inquiet de la cohabitation entre rebelles et forces de l'EAC

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi également président en exercice de la communauté de développement de l’Afrique australe est arrivé mardi au Botswana pour une visite d’Etat.

Lors d’une conférence de presse à Gaborone, le président zaïrois a fait part de ses inquiétudes quant à la cohabitation entre les rebelles et la force militaire de la communauté d’Afrique de l’Est qui a commencé à se déployer à la fin de l'année dernière pour tenter de répondre à la crise qui gangrène l'Est de la RDC.

"Nous avons remarqué une cohabitation entre le contingent de l'Afrique de l'Est et les rebelles", a déclaré M. Tshisekedi.

"C'est un véritable problème au regard de la mission qui a été confiée et qui nous oblige à nous demander quel est l'objectif de cette mission ?", a-t-il ajouté.

Il a également indiqué que le mandat de cette force se terminait en juin : "et si nous estimons que le mandat n'a pas été rempli, nous les renverrons et les remercierons d'avoir essayé".

Cette intervention survient au lendemain d'un sommet spécial de la Communauté de développement de l'Afrique australe qui s'est tenu en Namibie et qui s’est engagé à déployer des forces pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de République démocratique du Congo.