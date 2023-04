Soudan : un hôpital pris pour cible, une vingtaine de blessés

Au Soudan, deux obus se sont abattus mardi sur un centre médical d’Omdurman, la ville la plus peuplée du pays. Au moins 20 personnes ont été blessées. Des dizaines d'hôpitaux ont fermé leurs portes à Khartoum et ailleurs au Soudan en raison des combats. L'établissement Al-Roomy était encore debout. Il a malheureusement subi le même sort que les autres.

"Tous les hôpitaux sont fermés et nous travaillions encore, l'activité marchait bien, mais des obus sont arrivés et ont explosé en plein milieu du hall. Tous les patients qui étaient assis sur les sièges ont été blessés sur le haut du corps. Nous les avons soignés et envoyés dans un autre hôpital", raconte Mehdi Ibrahim, responsable administratif du centre médical Al-Roomy.

"J'étais assis à l'étage lorsque l'incident s'est produit. Je suis descendu et j'ai vu des gens en sang. Nous les avons transportés à l'hôpital. Il y avait une vingtaine de blessés, dont une femme enceinte et d'autres femmes", ajoute Adel Isaac, responsable de la sécurité au centre médical Al-Roomy.

Les ressortissants étrangers et les Soudanais font tout pour quitter le pays. Un bateau avec 1 687 civils fuyant le Soudan doit arriver ce mercredi en Arabie saoudite.