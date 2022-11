COP27 : l'ONU appelle à "des actions crédibles pour le climat"

Les températures extrêmes, les incendies de forêt, les sécheresses et les inondations aggravés par le réchauffement du climat ont marqué l’année écoulée et fait des milliers de morts et des millions de déplacés.

Des inondations ont dévasté le Pakistan, le Nigeria, le Tchad et le Sénégal, tandis que la sécheresse dans la Corne de l'Afrique et dans l'ouest des États-Unis a fait des ravages sur la sécurité alimentaire.

Selon un nouveau rapport des Nations unies qui indique que le monde est désormais plongé dans la crise climatique, , les huit dernières années devraient être les plus chaudes jamais enregistrées

A l’occasion de l’ouverture de la conférence sur le climat COP27 dimanche en Égypte, le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé à des "actions crédibles en faveur du climat" avec en ligne de mire l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% d’ici 2030 :

"Comme l'Organisation météorologique mondiale l'a vu si clairement, le changement se produit à une vitesse catastrophique, dévastant les vies et les moyens de subsistance sur tous les continents....... Nous devons répondre au signal de détresse de la planète par des actions, des actions climatiques ambitieuses et crédibles. La COP 27 doit être le lieu, et le moment doit être venu" a-t-il déclaré.

Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement participent à la COP27 qui durera 13 jours. Aujourd'hui, ces derniers prononceront des discours de cinq minutes décrivant ce qu'ils attendent de la réunion. Pour les nations développées, la réduction des gaz à effet de serre et l'accélération du passage aux énergies renouvelables sont deux des principaux objectifs.

Les pays en développement quant à eux, en première ligne du changement climatique, souhaitent que les engagements financiers antérieurs soient maintenus.