Mali : au moins 15 soldats et 3 civils tués dans des attaques

Au moins 15 soldats et trois civils ont été tués dans des attaques "terroristes" coordonnées au Mali, a indiqué mercredi l'armée malienne. C'est la première fois depuis 2012 que de telles attaques ont lieu si près de la capitale.

"L’état-major général des armées informe l’opinion que les forces armées maliennes_repoussé des attaques terroristes visant des positions à Sévaré, Sokolo et Kalumba, tôt ce mercredi 27 juillet 2022. La riposte menée avec énergie et professionnalisme a permis de mettre en déroute les assaillants et de les poursuivre dans leur fuite",_ indique un communiqué de l'armée.

A Sokolo, dans le centre du Mali, les Forces armées maliennes affirment avoir tué 48 assaillants et neutralisé une partie de leur équipement.

Une troisième attaque, dans la commune de Mopti, s'est terminée sans faire de victimes dans la nuit.

"A Sokolo, les capacités d’anticipation des FAMa (Forces armées maliennes, ndlr), la précision du renseignement et la vigilance des hommes ont permis d’orchestrer une réplique coordonnée contre les assaillants mis en débandade et de mener la contre-attaque. Les ratissages se poursuivent avec un bilan provisoire de : côté FAMa, 6 morts et 25 blessés dont 5 graves, déjà évacués sur un centre de prise en charge. Côté ennemi, 48 morts, 3 pick-up détruits aux abords de l’emprise avec occupants et équipements et beaucoup de matériel militaire récupéré.", selon le même communiqué.

Au cours du week-end, l'armée malienne a déclaré avoir déjoué une nouvelle attaque contre un camp militaire dans le centre du pays, deux jours après une attaque meurtrière dans la ville-garnison de Kati près de la capitale.