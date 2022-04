Égypte : un musée expose des vêtements de la période antique

En Égypte, le musée national de la civilisation du pays inaugure une nouvelle salle dédiée aux vêtements portés à différentes époques depuis l’Égypte ancienne jusqu’aux temps modernes.

A l’occasion de la journée du patrimoine mondial, le musée situé au Caire la capitale, a présenté sa nouvelle salle textile dans laquelle environ 650 objets sont exposés.

"Nous nous trouvons actuellement dans la salle du textile égyptien qui comprend deux étages. Le rez-de-chaussée présente le patrimoine textile égyptien de l'Égypte ancienne, de la période gréco-romaine, des périodes copte et islamique ainsi que de l'époque moderne et contemporaine. L'étage supérieur accueille des objets de la dynastie de Muhammad Ali, des vêtements, des bijoux et des tenues portées par les personnes occupant certains emplois à cette époque. Il y a aussi une scène qui montre des tenues traditionnelles de diverses provinces (et régions) égyptiennes comme le Sinaï, Siwa, la Haute-Égypte, le Delta et différentes régions de l'Égypte." a déclaréSaid Abo al-Fadl, porte-parole du ministère des Antiquités.

Dans cette salle, sont exposées des tenues traditionnelles transmises de génération en génération qui ont été préservées.

La plupart des objets exposés dans cette salle étaient autrefois exposés au musée du textile situé dans la célèbre rue Moez.

"Si vous regardez les vêtements traditionnels, vous trouverez des tenues très anciennes, ce qui signifie qu'elles ont été transmises de génération en génération et que nous n'y avons eu accès que parce que les générations ont continué à les transmettre. Nous n'aurions jamais connu ces tenues du Sinaï, de Siwa, de Haute-Égypte et d'Assiout si les gens ne les avaient pas transmises. Les gens ne portent plus ces vêtements, mais c'est une façon de rester enraciné dans le patrimoine égyptien. Il n'y a pas que les antiquités, le patrimoine est aussi très important. Et si vous ne préservez pas votre patrimoine, vous n'aurez pas d'identité."

Récemment ouvert dans le quartier de Fustat, où se trouvait première capitale islamique d’Égypte, le Musée national de la civilisation égyptienne s’inscrit dans la campagne entreprise par le pays pour promouvoir des nouvelles découvertes archéologiques auprès des médias et des diplomates internationaux.

Le secteur vital du tourisme a récemment commencé à se remettre de la pandémie de coronavirus, mais a été à nouveau touché par les effets de l'invasion russe en Ukraine.