RDC : un hélicoptère de la MONUSCO abattu dans le Nord-Kivu

Les affrontements continuent entre les membres du Mouvement du 23 Mars (M23) et l'armée congolaise à l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Un hélicoptère de la MONUSCO, avec a son bord huit casques bleus, a été abattu en pleine mission d'évaluation des mouvements des populations, selon la communication des forces armées de la RDC.

L'armée congolaise a arrêté deux militaires des Forces de défense du Rwanda (RDF), soutiens des M23 dans les attaques de dimanche contre les positions à Tchanzu et Runyonyi, dans le Nord-Kivu.

MONUSCO dit avoir porté secours aux militaires blessés des forces armées de la RDC.

"Nous en avons parlé avec le gouverneur, nous avons une base militaire à Bunagana et lorsqu'il y a eu de premiers blessés du côté FARDC, évidemment accueillis sur cette base pour des premiers soins nécessaires", explique Khassim Diagne, représentant spécial adjoint de la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Ces nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et le M23 ont engendré de nouveaux déplacements massifs de la population.

"On a fui à cause de cette guerre, car on a peur et on souffre", raconte Kabuo Sifa. "Ce qui se passe, c'est qu'on est les victimes. Que le gouvernement nous aide et voit comment chasser ces rebelles qui nous attaquent et qu'ils retournent de là où ils viennent".

Ces incidents interviennent alors que la RDC et le Rwanda s'affichent en partenaires depuis l’arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Plusieurs accords commerciaux ont même été signés entre les deux pays.