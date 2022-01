Après la Guinée, la délégation malienne en visite en Mauritanie

La Mauritanie s’engage à œuvrer à la résolution des problèmes auxquels le Mali est confronté, voilà le message adressé par le président mauritanien, Mohammed Ould Ghazouani, lors de sa rencontre avec la délégation malienne en visite à Nouakchott ce mardi. Cette délégation s’était d’abord rendue en Guinée. Elle cherche notamment des moyens de contourner l'embargo qui frappe le Mali depuis l'adoption des sanctions par la Cédéao.

"Le message se situe d’abord dans le contexte du Mali, notamment les défis et avancées liés au processus de transition pour lesquels nous devrions apporter les conclusions à l’attention du président de la République islamique de Mauritanie", a dit Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne.

Pour le chef de la diplomatie malienne, les sanctions de la Cedeao sont un fardeau pour les Maliens, mais aussi pour les pays voisins du Mali. Abdoulaye Diop salue donc l’engagement mauritanien et invite d’autres pays à aller dans le même sens.

"Nous allons continuer à cheminer, la main dans la main, dans le dialogue pour faire en sorte que le processus de transition au Mali puisse se terminer dans un cadre consensuel et dans un cadre de dialogue. Et souhaiter aussi que la communauté régionale, la communauté africaine et comme la communauté internationale puissent aussi faire les pas nécessaires pour mieux comprendre et apprécier la situation au niveau de notre pays", a ajouté Abdoulaye Diop.

La Mauritanie n'est pas membre de la Cedeao, mais elle entretient de bonnes relations et des échanges commerciaux avec les pays membres de l’organisation. Cette dernière avait donc demandé à Nouakchott de faire tout son possible pour que les sanctions contre le Mali permettent un retour du pouvoir aux civils au Mali.