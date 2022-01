Libye : plus de 12 000 migrants en détention, selon l'ONU

Plus de 12 000 personnes sont officiellement détenues dans 27 prisons et centres de détention en Libye et des milliers d'autres sont détenues illégalement et souvent dans des "conditions inhumaines" dans des installations contrôlées par des groupes armés ou des installations "secrètes", a déclaré le chef des Nations Unies (ONU) dans un nouveau rapport.

Le Secrétaire général Antonio Guterres a déclaré dans un rapport que la mission politique de l'ONU en Libye (MANUL) continue de documenter des cas de détention arbitraire, de torture, de violence sexuelle et d'autres violations du droit international dans des installations gérées par le gouvernement et d'autres groupes.

Selon lui, les milliers de détenus qui n'apparaissent pas dans les statistiques officielles fournies par les autorités libyennes - plus de 12 000 - ne sont pas en mesure de contester la base juridique de leur maintien en détention. "Je reste gravement préoccupé par les violations continues des Droits de l'homme des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile en Libye", a déclaré Antonio Guterres.

Harcèlement

"Les migrants et les réfugiés, hommes et femmes, ont continué à être confrontés à des risques accrus de viol, de harcèlement sexuel et de traite par des groupes armés, des passeurs et des trafiquants transnationaux, ainsi que par des fonctionnaires de la Direction de la lutte contre la migration illégale, qui dépend du ministère de l'Intérieur", a-t-il ajouté.

La MANUL aurait documenté des cas dans la prison de Mitiga et dans plusieurs centres de détention gérés par la Direction de la lutte contre la migration illégale à al-Zawiyah et dans et autour de la capitale Tripoli, avec "des informations crédibles sur la traite et les abus sexuels d'environ 30 femmes et enfants nigérians".

Chaos

La Libye, riche en pétrole, est plongée dans le chaos depuis qu'un soulèvement soutenu par l'OTAN a renversé Mouammar Kadhafi en 2011. Ces dernières années, ce pays d'Afrique du Nord est devenu le principal point de transit pour les migrants fuyant la guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient, dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe.

Les trafiquants ont exploité le chaos, entassant souvent des familles désespérées dans des bateaux en caoutchouc ou en bois mal équipés qui calent, et sombrent le long de la périlleuse route de la Méditerranée centrale.

Opérations de sécurité

Antonio Guterres a déclaré que la détention arbitraire généralisée de migrants et de réfugiés se poursuivait, y compris pour les personnes secourues ou interceptées alors qu'elles tentaient de traverser la Méditerranée vers l'Europe. Au 14 décembre, les garde-côtes libyens avaient intercepté 30 990 migrants et réfugiés et les ont renvoyés en Libye, "soit près de trois fois le nombre total de personnes renvoyées en 2020 (12 000 personnes)". Plus de 1 300 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant le voyage.

Le Secrétaire général de l'ONU s'est dit très préoccupé par le sort des personnes détenues arbitrairement et des sans-abri à la suite des vastes opérations de sécurité menées en octobre par les autorités libyennes, au cours desquelles "une force excessive et disproportionnée a été utilisée". Ces opérations ont visé plus de 5 150 migrants et réfugiés, dont au moins 1 000 femmes et enfants, et ont laissé des familles séparées et des enfants portés disparus.

Expulsions

Depuis le mois d'août, António Guterres a également critiqué les expulsions des frontières est et sud de la Libye de centaines de ressortissants du Tchad, de l'Égypte, de l'Érythrée, de l'Éthiopie, de la Somalie et du Soudan vers le Soudan et le Tchad "sans procédure régulière".

Ces expulsions "n'ont pas respecté l'interdiction des expulsions collectives" et du retour des personnes sans leur consentement, "et ont placé de nombreux demandeurs d'asile et migrants dans des positions extrêmement vulnérables", a déclaré le Secrétaire général de l'ONU.