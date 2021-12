Des Soudanaises manifestent contre les agressions sexuelles

Les Soudanaises ont manifesté jeudi contre les viols de manifestantes, qu'auraient commis des forces de l'ordre lors des dernières manifestations dans le pays.

Dans un rapport, l'ONU dit avoir recensé 13 viols ou viols collectifs et des allégations de harcèlement sexuel par les forces de sécurité contre des femmes qui tentaient de fuir.

_Nous soulevons la question du viol et de la souffrance des hommes et des femmes. C'est un acte organisé par les forces de sécurité, ils le font depuis de nombreuses années. Ces actes, organisés d'agression sexuelle, sont l'un des outils qu'ils utilisent pour briser les femmes et les empêcher de descendre dans la rue. Même s'ils font cela depuis des années, nous reviendrons (dans les rues) et nos voix seront encore plus fortes, et ils ne pourront pas nous briser souligne Malaz Kamal. _

150 manifestantes ont déposé une lettre à la représentation à Khartoum du bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'Homme, réclamant justice pour les manifestantes violées. Une cinquantaine d'organisations de la société civile avaient lancé un appel à la mobilisation.

Nous ne voulons pas seulement rétablir les droits des victimes de viols ici à Khartoum, nous voulons récupérer tous nos droits, ceux qui ont été perdus pendant de nombreuses années. Depuis l'ère al-Bashir, nous sommes confrontés aux viols et aux déplacements, nous voulons retrouver tous nos droits et nous ne pouvons pas le faire sans nous débarrasser des criminels du conseil du coup d'État, des meurtriers et du groupe de milices Janjaweed rétorque Nahla Issa.