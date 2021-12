CAN 2021 : les premières listes tombent

La CAN approche à grand pas et malgré les réticences des clubs européens à libérer leurs joueurs africains le mois prochain, les sélectionneurs dévoilent peu à peu leurs premières listes.

Après le Cameroun, c'est au tour du Gabon, du Ghana et de la Guinée de publier une première liste élargie. Pour cette édition, la CAF a porté à 28 le nombre de joueurs autorisés à figurer sur les listes.

Didier N'Dong sacrifié

Le football gabonais traverse une des périodes les plus sombres de son histoire. Du championnat bloqué depuis de longs mois au scandale de moeurs qui a éclaté ces derniers jours au sein-même de la fegafoot, la publication de la liste du sélectionneur Patrice Neveu samedi est presque passée inaperçue.

Une liste élargie de 30 joueurs qui se rendront en stage à Dubaï et dans laquelle, on s'y attendait, Didier Ibrahim N'Dong ne figure pas. L'expérimenté milieu de terrain paie son refus de jouer contre la Libye le mois dernier et une prise de position très médiatisée.

« La sélection doit être au-dessus de tout autre considération » s'est laconiquement justifié le technicien français.

Sinon peu de surprises dans la liste. Écarté par Mikel Arteta à Arsenal, le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang est bien évidemment présent, tout comme les stars Denis Bouanga, attaquant de l’AS Saint-Etienne, Mario Lemina, milieu de terrain de l’OGC Nice ou Aaron Boupendza, le buteur d'Al Arabi.

On notera la présence de trois joueurs évoluant sur le continent : Donald Nzé, gardien du Maniema United en RDC, Jean-Noël Amonome, portier d'Uthongathi en D2 sud-africaine et Axel Méyé, attaquant à Tanger au Maroc, deuxième au classement des buteurs du Botola.

La liste

Gardiens : Anthony Mfa Mezui (Rodange 91), Donald Nze (Maniema Union), Jean-Noel Amonome (Uthongathi), Fortson Noubi Junior (Vannes)

Défenseurs : Lloyd Palun (Bastia), Johann Obiang (Rodez), Bruno Ecuele Manga (Dijon), Gilchrist Nguema (Maccabi Ahi Nazareth), Anthony Oyono (Boulogne), Sidney Obissa (Olympic Chaleroi), David Sambissa (Cambuur), Wilfried Ebane (Vannes), Junior Assoumou (Le Mans), Yannis N’Gakoutou (SC Lyon), Yrondu Musavu-King (Bengaluru)

Milieux : Andre Biyogo Poko (Altay), Mario Lemina (Nice), Louis Ameka Autchanga (Niort), Guelor Kanga (Etoile Rouge Belgrade), Serge-Junior Martinsson Ngouali (Gorica), Alex Moucketou-Moussounda (Aris Limassol)

Attaquant : Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Denis Bouanga (Saint-Etienne), Kevin Mayi (Umraniyespor), Axel Méye (Ittihad Tanger), Fahd Ndzengue (Tabor Sezana), Aaron Boupendza (Al Arabi), Ulrick Eneme Ella (Brighton), Jim Allevinah (Clermont), Biteghe Medwin (Al Adalah)

La préparation à Dubaï verra les panthères disputer trois matchs amicaux contre le Cap Vert, la Côte d’Ivoire et un club local.

Des choix forts pour la Guinée

Fraîchement nommé à la tête du Syli, Kaba Diawara s'est contenté de coucher 27 noms lundi sur sa première liste.

L'ancien attaquant du PSG, Bordeaux et Arsenal a activé ses réseaux en Europe et apporté sa touche à sa première sélection. Il fera débuter le défenseur Antoine Conté, vice-champion d'Europe U19 en 2013 avec la France, mais aussi l'ailier de Grenoble Mamadou Diallo, né au Sénégal et formé au Dakar Sacré Coeur.

Kaba Diawara pourra enfin compter sur Ilaix Moriba Kourouma, passé de Barcelone à Leipzig l'été dernier. L'Hispano-guinéen vit des moments compliqués en Allemagne et aura à coeur de retrouver du plaisir pour ses débuts en sélection.

Autre débutant, le milieu de terrain de Saint-Trond Mory Konaté, passé par le Borussia Dortmund.

En revanche, plusieurs cadres de l'ère Didier Six ont été évincés : François Kamano (Lokomotiv Moscou), Mady Camara (Olympiakos), Simon Falette (Hatayspor), Momo Yansané (Sheriff Tiraspol) ne seront pas du voyage au Cameroun. Ibrahima Camara et Kamso Mara non plus.

Deux joueurs du Horoya représenteront le championnat local : le gardien Moussa Camara et le meneur de jeu vedette du dernier CHAN, Morlaye Sylla.

En revanche, on regrettera l'absence de leur coéquipier, le buteur Yakhouba Gnagna Barry, lui aussi très en vue au Cameroun il y a un an.

La liste

Gardiens : Aly Kéita (Östersund), Ibrahima Koné (Hibernians Paola), Moussa Camara (Horoya AC)

Défenseurs : Issiaga Sylla (Toulouse FC), Pa Konaté (Botev Plovdiv), Saidou Sow (Saint-Étienne), Ibrahima Sory Conté (Niort), Florentin Pogba (Sochaux), Mohamed Aly Camara (Young Boys de Berne), Ousmane Kanté (Paris FC), Mickael Dyrestam (Sarpsborg), Antoine Conté (Universitatea Craiova)

Milieux : Amadou Diawara (AS Roma), Ibrahima Cissé (Seraing), Mory Konaté (Saint-Trond), Moriba Kourouma (RB Leipzig), Mamadou Kané (Neftchi Baku), Morlaye Sylla (Horoya AC), Aguibou Camara (Olympiakos), Naby Kéita (Liverpool), Ibrahima Sory Conté Maibra (Bnei Sakhnin FC)

Attaquants : Seydouba Soumah (Al Kuwait), Morgan Guilavogui (Paris FC), Lamarana Diallo (Grenoble), Martinez Kanté (Kairat Almaty), Mohamed Bayo (Clermont), Sory Kaba (OH Louvain)

La Guinée entamera son stage de préparation le 26 décembre à Conakry avant de rejoindre Kigali pur jouer deux matchs amicaux contre le Rwanda. Le Syli arrivera à Bafoussam (Cameroun) le 7 janvier pour disputer la phase finale de la CAN dans le même groupe que le Malawi, le Sénégal et le Zimbabwe.

Des Black Stars avec leurs stars

La liste du Ghana comporte aujourd'hui 30 noms. Le sélectionneur Milovan Rajevac devrait choisir de se passer des services de l'un des quatre gardiens convoqués : Joseph Wolacott (Swindon), Lawrence Ati Zigi (Saint Gall), Abdul Nurudeen (AS Eupen) et Richard Attah (Heart of Oak).

Le technicien serbe sait également qu'une chance infime existe de pouvoir compter sur le jeune prodige de la Roma, Felix Afena-Gyan. José Mourinho, l'entraineur giallorosso, se veut inflexible.

Le buteur arrivé en Italie en janvier dernier, au lendemain de ses 18 ans, réussit des débuts tonitruants en Serie A avec notamment un doublé synonyme de victoire contre le Genoa le mois dernier.

Le technicien serbe pourra en revanche compter sur l'attraction de la Premier League ghanéenne. Abdul Fatawu Issahaku (Dreams FC) a honoré sa première cape en septembre dernier, avant même de débuter dans l'élite nationale. Le meilleur joueur de la dernière CAN U20 a depuis inscrit 6 buts en 6 apparitions en GPL. Il rejoindra le Sporting de Lisbonne après la CAN, une fois majeur.

Celui que l'on annonce comme le successeur de la légende Abedi Ayew "Pelé" aura le privilège de côtoyer ses fils, Jordan et Andre.

L'attaquant de Crystal Palace et le milieu d'Al Sadd seront bien présents tout comme le Gunner Thomas Partey, **Mohammed Kudus (Ajax) et Kamaldeen Suleymana** (Rennes).

Cinq joueurs intègrent cette liste élargie. Les "européens", Khalid Abdul Mumin (Vitoria Guimaraes) etSalis Abdul Samed (Clermont), et trois "locaux", David Abagna (Real Tamale),Maxwell Abbey Quaye (Great Olympics) et Philomon Baffour de Dreams FC.

Alfred Duncan (Fiorentina), Joseph Aidoo (Celta Vigo) ou Frank Acheampong (Shenzhen) sont les noms les plus souvent cités parmi les absents surprises.

La liste

Gardiens : Joseph Wolacott (Swindon Town), Abdul Manaf Nurudeen (Eupen), Richard Attah (Hearts of Oak), Lawrence Ati Zigi (St. Gallen)

Défenseurs : Andy Yiadom (Reading FC), Philomon Baffuor (Dreams FC), Baba Abdul Rahman (Reading FC), Gideon Mensah (Girondins Bordeaux), Daniel Amartey (Leicester City), Alexander Djiku (Strasbourg FC), Jonathan Mensah (Columbus Crew), Khalid Abdul Mumin (Vitoria de Guimaraes)

Milieux : Baba Iddrissu (Real Mallorca), Edmund Addo (Sherif Tiraspol), Thomas Teye Partey (Arsenal FC), Mubarak Wakaso (Shenzhen FC), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Daniel Kofi Kyere (St. Pauli), David Abagna (Real Tamale United), Salis Abdul Samed (Clermont Foot), Abdul Fatawu Issahaku (Dreams FC), Samuel Owusu (Al-Fayha), Kamal Deen Suleymana (Rennes FC), Andre Ayew (Al Sadd SC), Joseph Paintsil (Genk)

Attaquants : Jordan Ayew (Crystal Palace), Richmond Boakye Yiadom (Beitar Jerusalem), Maxwell Abbey Quaye (Great Olympics), Felix Afena Gyan (AS Roma), Benjamin Tetteh (Malatyaspor)

Le Ghana est logé dans le Groupe C de la CAN 2021 en compagnie du Maroc, du Gabon et des Comores.