Afrique du Sud : le business des décorations de Noël

Les fêtes de Noël approchent à grands pas. En Afrique du Sud, les artistes gagnent des millions de dollars en décorant les centres commerciaux et les maisons avec des décorations traditionnelles de Noël.

La société CPS Promotions, basée à Johannesburg, a connu un tel succès avec son activité de décoration de centres commerciaux que ses propriétaires, Veta et Bevin Masters, ont ouvert leur propre usine. Ils peuvent désormais fabriquer des objets de décoration de Noël au lieu de les importer de pays étrangers.

"On a acheté l'entreprise en 2001, mon mari et moi étions très jeunes", raconte Veta Masters. "On voulait être nos propres patrons. Des amis de la famille vendaient leur entreprise et prenaient leur retraite. On est passés d'un petit commerce travaillant depuis un garage à sept employés. Et on s'est dit : pourquoi travailler pour un patron ? On a acheté l'entreprise et on en est là aujourd'hui. Vingt et un Noël plus tard".

Une enquête menée par l'organisateur de salons professionnels, Messe Frankfurt, auprès de directeurs de centres commerciaux en Allemagne révèle que la plupart des commerçants estiment que les décorations de Noël contribuent à améliorer l'humeur des clients et donc, à augmenter les ventes de fin d'année.

"Pour être honnête avec vous, à chaque fois qu'un client entre dans notre salle d'exposition, je suis très impatiente", continue la commerçante. "J'ai hâte de voir leur réaction lorsqu'ils franchissent une porte. Leurs visages s'illuminent. Ils aiment les lumières, la façon dont on fait les choses et les prix. Ça inclut les responsables du marketing du centre commercial. Ils finissent par voir le produit final, mais ils ne savent pas combien de temps, il faut pour installer les arbres de Noël et illuminer les centres commerciaux. C'est une sacrée expérience. "

Alors que les décorations de Noël de style occidental sont populaires depuis des années, il y a une demande croissante des foyers et des entreprises pour des décorations plus authentiques d'Afrique du Sud.