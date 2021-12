Ghana : la mode ghanéenne s'exporte au-delà des frontières

Les dernières tendances vestimentaires des créateurs ouest-africains sont à l’honneur durant cette semaine de la mode ghanéene.

Après une pause d’un an liée à la pandémie de coronavirus, la cinquième édition de la Fashion week d’Accra servira pendant quatre jours de vitrine ainsi qu’un lieu de rencontres et d’opportunités d’affaires pour les designers africains.

Des créateurs ont d’ailleurs débuté leur carrière en dehors des frontières du Ghana. C’est notamment le cas d’Yvonne Ex dont les tenues sont vendues dans l’état du Maryland aux Etats-Unis.

"Nous sommes des Africains, donc la mode ghanéenne est fondamentalement africaine, mais ce que je fais, c'est que je mélange l'européen avec l'africain pour que vous puissiez le porter n'importe où, n'importe quand et que vous puissiez l'adapter à toutes les occasions et à toutes les sociétés." s'est confiéeYvonne Tawiah, créatrice de la marque de mode Yvonne Ex.

Entre tendances locales, et ouest africaines, les créations ont pu être vues au-delà des frontières de l’Afrique grâce notamment à une immense plateforme Internet.

"Certains de mes clients sont même aux États-Unis. Certains d'entre eux ont des magasins africains, que je fournis avec des créations sur mesure comme ce que je porte aujourd’hui, et d'autres prêts-à-porter, nous les appelons auto-gele - ils sont déjà faits. Je leur vends donc en gros, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas seulement au Ghana qu'ils adoptent l'aso oke. À l'extérieur aussi, comme aux États-Unis, ils l'adoptent." a expliqué Abimbola Bashiru de Ewaroyal Style.

D’autres créateurs ont également commencé à exporter à l'étranger pour attirer un public plus large.

Internet et les réseaux servent aujourd'hui à trouver des inspirations au-delà des frontières nationales, mais aussi de retrouver des modèles issus de la diaspora ghanéenne dans le pays. C'est que nous explique a déclaré Nana A. Tamakloe, directeur général de la semaine de la mode d'Accra, en faisant référence à Virgile Abloh :

_"Le rôle chez Lous Vuitton était un travail. Son rôle chez Off-White était un esprit d'entreprise. Et cela montre que, vous savez, beaucoup de gens ici sont bloqués sur 'Oh, je suis africain. Ils ne m'accepteront pas là-bas. Oh je suis noir, ils sont racistes. Il vous montre que ce n'est pas comme ça. Chacun a sa culture, chacun a son style de vie et si vous comprenez le marketing et que vous travaillez de cette manière, vous pouvez y arriver." _

Le créateur, dj et directeur artistique de la maison homme Louis Vuitton, Virgile Abloh décédé le 28 novembre dernier, était né aux Etats-unis de parents immigrés ghanéens. Beaucoup de personnes au Ghana le considèrent comme le modèle à suivre dans l’industrie de la mode.