Afrique du Sud : Semakeleng Mathebula, première noire pilote de montgolfière

C'est la toute première femme noire pilote de montgolfière en Afrique du Sud.

Son nom Semakeleng Mathebula, a seulement 26 ans et elle s'est passionnée dans le décollage de ces aérostats, après des années de formation, la jeune diplômée a depuis novembre dernier commencer à faire voler ces engins dans le ciel sud-africain. Semakeleng Mathebula a ainsi inscrit son nom au nombre des cinq femmes, pilotes de montgolfières en activité dans le pays. Semakeleng dit qu'elle a vu une montgolfière pour la première fois en 2018.

"Une invitation aux championnats sud-africains de montgolfières a vraiment suscité mon amour pour ce sport. De toute évidence, j'allais commencer à travailler en tant qu'assistant marketing pour les montgolfières. Je suis tombé complètement amoureuse. Dès mon premier vol, mon instructeur de vol, Flip Stein, m'a dit que je ferais du sport et j'ai tenu parole, j'ai tenu cet engagement" explique-t-elle.

À travers sa réussite, Semakeleng veut faire un passer un messages aux jeunes femmes noires qui aspirent à se lancer dans le montgolfière en Afrique du Sud. La seule limite dit-elle, c'est le ciel.

"Ce que j'aime dans le fait d'être la première femme noire à piloter une montgolfière en Afrique du Sud, c'est que je crée une plateforme pour de nombreuses jeunes filles qui pourront ainsi se lancer dans l'aventure. C'est que je crée une plateforme pour de nombreuses jeunes filles qui me ressemblent et qui ne savent pas que ce sport est une opportunité. Je leur offre une plateforme et un accès. Je veux vraiment que mon voyage soit un voyage pour d'autres Sud-Africains. Mon objectif actuel, ainsi que celui que BAFSA et les entraîneurs m'ont fixé, est de vraiment ouvrir le sport" souligne-t-elle.

Les sponsors de Semakeleng affirment que sa passion et sa détermination pour la montgolfière vont l'emmener vers de grands sommets dans l'industrie ainsi que dans le monde du sport.