Le pari des infrastructures durables en Afrique [Business Africa]

La pandémie de Covid-19 a à la fois exposé et aggravé le déficit d'infrastructures critiques en Afrique, sans compter le changement climatique. L'entreprise marocaine Jacobs Engineering SA (JESA) développe des solutions innovantes pour aider les pays à construire des infrastructures rentables et sensibles au climat.

Les événements météorologiques violents devant devenir plus fréquents dans les années à venir, les pays sont confrontés à une course contre la montre pour investir dans des infrastructures durables et viables. Pour Tarik Nassif, directeur commercial de JESA, le véritable défi serait de créer des capacités humaines locales pour le développement durable.

"JESA a été créé pour relever ce défi et nous offrons aujourd'hui des solutions de classe mondiale exécutées par une expertise reconnue combinée à des capacités locales formées selon les meilleures normes internationales. __JESA place la durabilité au cœur de tout ce que nous faisons. De la conception à la livraison", déclare Tarik Nassif.

La Banque africaine de développement (BAD) estime que les besoins de financement des infrastructures du continent atteindront 170 milliards de dollars par an d'ici 2025, avec un déficit estimé à environ 100 milliards de dollars par an. Selon les experts, les pays doivent attirer des financements privés pour compléter les ressources publiques.