Covid-19 : début de vaccination des enfants au Rwanda

Le Rwanda est le deuxième pays d'Afrique, après l'Afrique du Sud, à rejoindre le programme de vaccination des enfants. L'opération a débuté lundi dans les écoles. Les élèves rwandais âgés de 12 à 18 ans ont été invités à signer un formulaire de consentement avant la vaccination afin de prouver qu'ils ont l'autorisation de leurs parents ou tuteurs pour se faire vacciner.

"Je suis heureux que mes parents aient rempli le formulaire de consentement et que j'aie enfin reçu mon premier vaccin. Oui, je suis un peu inquiète des effets secondaires à venir, mais je sais aussi que le vaccin est bénéfique pour ma santé."

"Il est bon de voir enfin des personnes de moins de 18 ans se faire vacciner avec le Covid 19. J'espère que cela réduira les risques de fermeture des écoles."

Le Ministre d'Etat en charge de l'enseignement primaire et secondaire Gaspard Twagirayezu dit que la pandémie de COVID 19 a affecté négativement le système éducatif au Rwanda et a conduit à la fermeture de nombreuses écoles et c'est principalement la raison pour laquelle le gouvernement rwandais a choisi de commencer le programme de vaccination des enfants dans les écoles.

"Dans le secteur de l'éducation en particulier, nous avions été confrontés à un défi différent l'année dernière, lorsque nous avons dû fermer des écoles. Nous espérons qu'avec la vaccination des enfants, nous n'aurons pas autant de défis qu'auparavant."

Jusqu'à présent, le Rwanda a vacciné plus de 5,5 millions de personnes avec au moins une dose du vaccin Covid-19. Parmi elles, plus de 2,9 personnes sont complètement vaccinées.