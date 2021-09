Une mission de 'haut niveau'' de la CEDEAO à Conakry.

Le président ivoirien fait partie des chefs d’Etat de la CEDEAO qui rencontrent ce vendredi, les tombeurs de l’ex-président Alpha Condé. Les dirigeants de la région ne desserrent pas l’étau autour de la junte.

Jeudi, déjà, les dirigeants de l’Afrique de l’Ouest ont lors d’un sommet extraordinaire à Accra, au Ghana, donné six mois à la junte pour organiser des élections présidentielles et législatives.

A Conakry, la mission dite de haut niveau dirigée par le président Ghanéen Nana Akufo Ado reprécisera donc de repréciser de vive voix cette feuille de route aux nouveaux maîtres de la Guinée.

Une proposition à laquelle les acteurs politiques guinéens ne goûtent que très peu. La qualifiant de ‘’ trop courte’’. Plusieurs d’entre eux ont proposé, dans le cadre de la concertation lancée par les militaires, une transition qui doit aller au minimum à 24 mois. ‘

'’ Minimum pour la simple raison que l'adoption d'une nouvelle constitution, son élaboration, son adoption et sa vulgarisation et la mise en place d'institutions qui doivent supporter la constitution avant les élections - on ne peut pas massacrer ces étapes. Il faut tirer les leçons de la transition de 2010. Nous ne sommes pas pour aussi une transition longue, une transition qui va donner l'appétit, une transition qui va donner la possibilité à d'autres remous.", a expliqué Dansa Kourouma, président du Conseil de la société civile guinéenne.

Les échanges entre les dirigeants de la CEDEAO et la junte pourront donc avoir pour point d'achoppement, la durée de la période de transition. Tant les militaires guinéens ont déclaré cette semaine ‘’qu’un seul calendrier compte, celui du peuple guinéen qui a tant souffert’’. Ils mettront peut-être un peu d'eau dans leur vin à l'issue de la rencontre.

Attention donc à vouloir trop tirer sur la corde pour l’institution régionale. Les scènes de liesse observées lors de la chute du ‘’ professeur Condé’’ montrent que dans le pays, l’acte posé par les militaires a été salué par une partie de la population.

Le prestige de la région ouest-africaine

Après Bamako, la CEDEAO semble ne pas accepter le coup de force à Conakry qui porte une nouvelle fois atteinte à son prestige.

Mais des voix reprochent à l’institution son mutisme face à l’attitude des présidents qui ‘’ s’amusent à fouler au pied’’ les règles établies, dans le seul but de tenir le gouvernail de leur pays au-delà des prescriptions légales. Une course au troisième mandat qui porte en elle, les germes de la grogne de la rue et qui sert d’alibi aux militaires pour prendre le contrôle des palais présidentielle sur fond de concert de kalachnikovs.

‘’' La communauté inter n’a pas pipé un mot lorsque le président Alpha Condé est passé en force pour briguer un 3e mandat, encore moins lorsque plus de deux cents personnes ont été incarcérées après la présidentielle, excepté l’Union européenne. On est dans le schéma du médecin après la mort. Et c’est ça qu’il faut éviter. Dans le cas de la Guinée, on a vu venir une dégradation de la situation, on n’a même pas vu venir le coup d’Etat, la communauté internationale et la CEDEAO n’ont rien dit. Le mieux à faire, c’est d’accompagner la transition en Guinée de créer les conditions d’une transition consensuelle et efficace, qu’elle permette à la Guinée de repartir sur des nouvelles bases. Plutôt que devenir monter sur des grands cheveux alors qu’on a rien fait avant’’, explique le journaliste et écrivain, Seidik Abba.

L'institution régionale est donc attendue sur le terrain de la prévention. ‘’ Chaque fois qu’il y ‘aura un grave recul de la démocratie, le militaire prendront prétexte pour faire un coup d’Etat. Ces coups d’Etat arrivent parce qu’il y a des conditions de coup d’Etat. Ils sont le résultat de la confiscation de la démocratie le non-respect des institutions. Si l’on veut éviter ces situations, il faut respecter la démocratie et les institutions en place dans le pays ’’. explique l'écrivain.

Le cas Alpha Condé

un sujet retiendra sans nul doute aussi l’attention au cours des échanges entre les militaires et la mission dite de '' haut niveau'' dans la capitale guinéenne, : le sort du président déchu. Nana Akufo-Addo et Alassane Ouattara ne reprendront certainement leurs avions sans avoir des nouvelles de leur désormais ex-homologue.

Dans quel état d’esprit se trouve l’octogénaire après la perte du pouvoir aux allures d’un coup d’Etat de palais ? Il est peut-être dans l’ordre des choses que les chefs d’Etat puissent lever des doutes sur ces points.

Revoir ces visages, pourrait certainement aussi permettre à Alpha Condé de savoir qu’il n’a pas été rangé dans les oubliettes ses '' pairs''. Souvent c’est aussi bon pour le moral. Les chefs d'Etat tenteront peut-être aussi d'obtenir la libération du '' prisonnier'' de la junte. Pour Seidik Abba, ''_ les militaires attendent d’avoir le contrôle de la situation, même s’ils l’ont à priori. Après, ils vont, à mon avis, élargir le président. Des pays se sont manifestés pour l’accueillir. Il n’est pas exclu que compte tenu de son âge, le président Alpha Condé a 83 ans, compte tenu de la pression internationale, les militaires acceptent qu’il quitte même le pays pour un exil. Ils considèrent aujourd’hui qu’il ne présente pas une menace pour eux. Et même le chef de la junte a été ramené en Guinée par Alpha Condé._'',

Une dette morale reconnue par les forces spéciales qui demandaient à Alpha Condé de témoigner devant une caméra si elles avaient touché à '' un seul de ses cheveux''. Mais il lui était difficile de répondre avec un crâne rasé.