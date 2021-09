Nigeria : pourquoi les enlèvements se succèdent-ils ?

La libération récente de trois groupes distincts d'étudiants qui avaient été enlevés dans le nord du Nigeria a donné lieu à de joyeuses retrouvailles et à l'espoir que d'autres personnes encore détenues pourraient bientôt être libérées. Quelques jours plus tard, des hommes armés ont de nouveau attaqué une école dans le nord-ouest du pays, prenant 73 nouveaux otages.

Avant l'attaque de mercredi, un millier d'élèves avaient été kidnappés dans une douzaine d'enlèvements depuis décembre et, selon l'UNICEF, quelque 200 d'entre eux seraient toujours en captivité. Les responsables gouvernementaux décrivent les hommes armés qui mènent les attaques comme des "bandits", mais on ne sait toujours pas quel lien les unit.

Des enlèvements d'écoliers ont eu lieu dans neuf États différents, et les cibles étaient aussi bien des enfants en préscolaire que des étudiants. Puis trois groupes d'otages différents dans trois États distincts - Niger, Kaduna et Zamfara - ont tous été libérés à moins de 24 heures d'intervalle. Certains se sont alors demandé s'il s'agissait d'une coïncidence ou d'un signe que ces "bandits" avaient en fait des liens entre eux.

Conflits ethniques

Selon les observateurs, les hommes armés semblent être de jeunes hommes de l'ethnie Fulani, qui travaillaient traditionnellement comme éleveurs nomades et sont pris dans un conflit qui dure depuis des décennies avec les communautés agricoles haoussas pour l'accès à l'eau et aux pâturages.

Certains disent avoir pris les armes parce qu'ils estiment que leurs communautés ont été négligées au fil des ans par le gouvernement nigérian. D'autres kidnappeurs sont simplement des opportunistes qui veulent simplement gagner de l'argent en payant des rançons, selon Idayat Hassan, qui dirige le Centre pour la démocratie et le développement, une organisation de recherche et de défense des politiques axée sur l'Afrique de l'Ouest.

Soutien logistique

Le journaliste nigérian Abdulaziz Abdulaziz, rédacteur en chef du journal Daily Trust basé à Abuja, a interviewé certains des bandits armés et a déclaré qu'ils avaient établi des dizaines de camps dans des zones forestières reculées du nord-ouest. Chacun abrite des centaines de combattants, bien que l'un d'entre eux, dans l'État de Zamfara où ont eu lieu les nouveaux enlèvements de mercredi, compterait 2 000 adeptes.

Les autorités pensent que les bandits reçoivent un soutien logistique de la part des habitants de la région, certains ayant avoué avoir transporté des téléphones, du carburant et des denrées alimentaires aux hommes armés pendant qu'ils campaient dans la forêt. On pense qu'ils ont utilisé l'argent des rançons pour acheter des armes et des munitions, dont certaines sont désormais plus sophistiquées que celles utilisées par l'armée nigériane.

Croyances extrémistes

Au départ, beaucoup pensaient qu'il y avait une différence entre les extrémistes islamiques du nord-est, qui étaient motivés par une idéologie, et les bandits du nord-ouest dont on pensait qu'ils ne cherchaient qu'à s'enrichir. Cependant, les prisonniers libérés ont donné des détails qui suggèrent que certains bandits pourraient partager des croyances extrémistes avec le groupe Boko Haram, dont le nom signifie "l'éducation occidentale est interdite" dans la langue locale, l’haoussa.

Victory Sani, l'une des élèves libérées en mai après avoir été enlevées dans son école de l'État de Kaduna, a déclaré que ses ravisseurs l'avaient avertie de rester chez elle. "Ils nous ont demandé de ne pas retourner à l'école, qu'ils feraient en sorte de fermer toutes les écoles de l'État de Kaduna. Et si nous y retournons, ils reviendront quand même nous chercher. Et s'ils nous attrapent, nous ne reviendrons pas".

Les hommes armés ont également dit à ces étudiants qu'ils n'en avaient "pas après nos vies ou l'argent de nos parents ; qu'ils en avaient après (le) gouvernement", a déclaré Victory Sani, dont le père est toujours à la recherche d'une école où elle pourra se réinscrire et suivre les cours en toute sécurité.

Sheikh Ahmad Gumi, un religieux nigérian qui est l'un des rares à avoir accès aux bandits et qui a négocié avec eux par le passé, pense que Boko Haram a infiltré les bandits. Il a déclaré que le groupe jihadiste "les bandits les recherchent sérieusement, en essayant de les inciter à rejoindre leur combat".

Le gouverneur de l'État du Niger, dans le nord-ouest du pays, Abubakar Sani Bello, a également déclaré que les extrémistes y ont désormais établi un camp. "Je confirme qu'il y a des éléments de Boko Haram ici dans l'État du Niger ; ici à Kaure ... Ils ont hissé leur drapeau ici. Leurs femmes leur ont été enlevées et rattachées de force à des membres de Boko Haram", déclarait-il en avril. Ni l'armée nigériane ni la présidence n'ont contesté la déclaration du gouverneur.

Affaire lucrative

Les écoles sont si rares dans le nord que de nombreux parents envoient leurs enfants dans des internats loin de chez eux. Même avec une sécurité renforcée, ces établissements scolaires sont vulnérables aux hommes armés dont l'armement s'est amélioré avec chaque paiement de rançon successif. En raison de l'insurrection qui sévit depuis 12 ans dans le nord-est du pays, l'armée nigériane a posté beaucoup moins de soldats dans les zones qui sont désormais la cible des kidnappeurs.

Après l'annonce de vendredi, le directeur de l'école Salihu Tanko Islamiyya, dans l'État du Niger, a déclaré qu'un paiement de plus de 30 millions de nairas (environ 73 000 dollars) avait été effectué pour obtenir la libération des enfants. Abubakar Alhassan a déclaré que les familles ont fourni la majeure partie de l'argent, et que l'école a également obtenu des fonds en vendant un terrain où elle avait prévu d'agrandir le campus.

Oluwaseyi Adetayo, expert en sécurité et ancien officier de la police secrète nigériane, affirme que les bandits ont trouvé beaucoup trop lucratif d'enlever des enfants."Cela leur rapporte plus que ce que chacun d'entre eux pourrait imaginer gagner dans sa vie", déclare celui qui dirige Eons Intelligence, un groupe de conseil en sécurité. "C'est une chaîne d'affaires déjà établie".