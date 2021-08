Le Congo va assurer la présidence de l'OPEP en 2022

Le secrétaire générale de cette institution Mohamed Barkindo, en visite dans ce pays classé 4ème producteur de pétrole en Afrique subsaharienne s'est voulu confiant.

« J’aimerais rassurer les investisseurs que nous au sein de l’OPEP, allons continuer à travailler en faveur du leadership des pays africains membres de cette organisation. »

De son côté, le Ministre congolais des Hydrocarbures Jean Richard Bruno Itoua a insisté sur l'importance d'accroître les sources d'accès à l'électricité.

« Il faut intégrer par exemple que chaque foyer qui le souhaite puisse avoir accès au Gaz. Il faut intégrer que le Gaz puisse contribuer à l’autonomie totale en matière d’électricité, et pourquoi pas, à des capacités d’exportation. Et ceci est possible. »

Possible, oui, mais à quel prix ? Le Congo a connu ces dernières années une baisse des revenus pétroliers liées entre autre à la réduction de la production pétrolière décidée par l’OPEP, pour maintenir l’équilibre des marchés. Pour élargir son assiette fiscale, le gouvernement Congolais a annulé les exonérations fiscalo-douanières, accordées aux sociétés pétrolières depuis plus de 30 ans. Christian Mounzeo est le président du comité de la coalition "Publiez ce que vous payez"

« nous nous avons évidemment appuyé cette idée de remise en question des clauses de stabilisation fiscale, d’autant plus que c’était notre demande depuis toujours par ce que nous considérons que depuis toujours il n’est pas du tout acceptable que les entreprises puisse s’exonérer des taxes qui auraient pu servir à l’économie nationale »

Augmenter la production pour assurer une meilleure accessibilité des populations à toute forme d’énergie, assurer la transition énergétique pour limiter les impacts du changement climatique, tels sont les défis qui attendent la République du Congo en 2022, année de sa gouvernance au sein de l’OPEP.