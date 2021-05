RDC : les FARDC bientôt formées par l'UE

Des forces de défense et de sécurité congolaises formées par l’Union européenne, l’idée fait du chemin alors que la situation dans l’Est de la République démocratique du Congo, en proie aux groupes armés est jugée préoccupante.

La question a été évoquée mardi par le représentant de l’UE dans le pays. Elle était déjà au centre des échanges, fin avril à Kinshasa entre le président du Conseil européen et Félix Tshisekedi. Charles Michel faisait alors part au président congolais de la disponibilité de Bruxelles de s’engager dans ce sens dans le cadre de la coopération bilatérale.

En 2003 déjà l'Union européenne avait déployé une militaire, en République Démocratique du Congo. Artemis avait pour objectif de stabiliser la région de Bunia, en Ituri, afin de permettre l’acheminement de l’aide alimentaire.

Mais cette fois-ci, la participation portera sur les réformes et la formation dans le domaine de la sécurité.

En attendant, la RDC tente déjà de reprendre le contrôle de la situation à l'Est. Félix Tshisekedi a décrété l'état de siège en Ituri et au Nord-Kivu dans cette optique. Kinshasa pourrait aussi bénéficier sous peu du soutien de Kampala dans sa lutte contre les islamistes à l'Est.