Ligue Europa : Villarreal se méfie du '' tueur'' Aubameyang

‘’Un tueur’’ c’est ainsi qu’Unai Emery, l’entraîneur de Villerral qualifie son ancien attaquant, le Gabonais pierre Emerick Aubameyang, avant la demi-finale retour de la Ligue Europa contre Arsenal, ce soir.

"Aubameyang est un tueur. Il l'est, il l'était et il le sera toujours. Il était absent de l'équipe à cause de la maladie qu'il a eue mais il est de retour. Aubameyang est là pour travailler, défendre et tout donner pour l'équipe, en espérant qu'il puisse être à son niveau pour l'équipe. Quand cela arrive, il est très difficile de l'arrêter. Nous nous attendons à voir la meilleure version de lui. ", explique Unai Emery, entraîneur de Villarreal.

L'équipe espagnole a remporté la manche aller par le score de deux buts à 1 le 29 avril.

La deuxième demi-finale retour opposera au stadio ollimpico de la capitale italienne, l’As Roma à Manchester United.

Avantage aux Mancuniens qui ont remporté la première manche par le score de 6 buts contre 4. A domicile, la Louve tentera de trouver des forces pour se qualifier et sauver une saison terne au plan national. En Série A, l’As Roma ne pointe qu’à la septième place, très loin de ses ambitions.