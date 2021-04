Tchad : l’opposition appelle au dialogue

N’Djamena est une capitale endeuillée depuis la disparition de son président Idriss Déby Itno le 20 avril 2021, c’est également une ville où règne la peur et la méfiance.

Depuis qu' un nouveau régime, le Conseil militaire de transition a pris le pouvoir au Tchad avec à tête un des fils du président défunt, le général Mahamat Kaka, un surnom qui vient du fait qu’il a été élevé par sa grand-mère, les mines sont grises dans la capitale tchadienne.

À 37 ans, Mahamat Déby, formé au Tchad au milieu des années 2000, puis au lycée militaire d'Aix-en-Provence, en France, a foulé au pied la loi fondamentale, gouvernement et Assemblée Nationale dissous quelques heures après sa prise de fonction. Le 21 avril 2021, le président Haroun Kabadi et le bureau du parlement ont pris acte de la dissolution et témoigné leur soutien aux nouvelles autorités du pays. Outre le bureau de l'Assemblée, la France a promis son soutien à la junte militaire dirigée par le fils du défunt président tchadien pour préserver la stabilité de son allié dans la lutte contre les djihadistes au Sahel.

Le député Djimet Clément Bagao, du PDPT (parti démocratique du peuple tchadien) dont le parti se réclame de l'opposition joint par Africanews, qualifie cette prise de pouvoir de coup d'État, et appelle au consensus : au vu de la loi tchadienne, nous pouvons dire que c'est un coup d'État, toutes les institutions ont été dissoutes l'Assemblée nationale, le gouvernement, mais ici la question est autour du consensus que nous devons trouver pour maintenir la paix et la stabilité mais s'il faut s'en tenir au texte on aurait pas dû dissoudre le gouvernement et l'Assemblée nationale.

Le Tchad a ses réalités et nous aurions souhaité que l'ordre constitutionnel soit respecté, et qu'il y ait un consensus, une consultation entre les différents acteurs pour nous permettre de mettre en place un organe qui doit conduire la transition et aboutir à une élection libre et transparente pour maintenir un climat apaisé.

Plus de trois décennies au pouvoir

La prise de pouvoir du jeune Mahamat Idriss Déby risque d'attiser certaines convoitises au sein du clan du défunt chef de l'État et de son ethnie zaghawa. Certains dissidents dans les rangs de l'armée accusent la famille Déby de s'être accaparé depuis 30 ans les principaux postes au sein de l'armée et du pouvoir. L'union africaine et la communauté internationale doivent inciter au dialogue afin d'éviter une crise au sein de l'appareil sécuritaire tchadien, prévient le député Djimet Clément Bagao.

L'union africaine et la communauté internationale semblent ne pas réagir par rapport à la mise en place du conseil militaire de transition, ils pensent que la paix et la stabilité du Tchad sont à conserver mais il faudrait que L'union africaine et la communauté internationale aident les Tchadiens à trouver un consensus autour du conseil militaire de transition qu'ils s'impliquent pour faciliter le dialogue, faciliter le consensus afin que cela ne débouche pas sur des violences.

Depuis, lors du côté de l'Union africaine, c'est le silence, le temps certainement d'un deuil. Rappelons qu'en 2005 au Togo, l'Union africaine avait dénoncé un coup d’état militaire et appelé au respect des règles constitutionnelles après que l'armée a confié le pouvoir à Faure Eyadéma, l'un des fils du président décédé.

Au Mali, l'Union Africaine a très rapidement condamné l'enlèvement d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 et obligé les militaires à remettre le pouvoir aux civils et organiser des élections, celles-ci sont d'ailleurs prévues en mars 2022.

En Somalie, ce vendredi le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a condamné l'extension du mandat du président votée le 12 avril par le Parlement après des mois d'impasse politique et sécuritaire sur la tenue d'élections en Somalie.

L'organisation africaine est toujours attendue au Tchad.