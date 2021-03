Libye : un championnat de drift pour unifier la nation

A Benghazi, dans l'est de la Libye, des pilotes de tout le pays ont participé à un championnat de drift.

Un événement unificateur rare alors que le pays cherche à mettre fin à des années de conflit.

A bord de BMW, les concurrents se sont alignés sur l'asphalte avant d'attaquer la piste près du front de mer de Benghazi.

Organisé sur le thème "unité et paix pour la Libye", le championnat de drift a été planifié par une association d’amateurs de BMW et parrainé par une compagnie pétrolière et gazière russe.

Unie, la foule enthousiaste, composée principalement de jeunes hommes, a admiré les différents véhicules et talents des participants.

"L'événement de cette année est meilleur que le premier. C'est la première fois que j'assiste dans mon pays à une compétition organisée comme celle-ci, nous remercions les organisateurs pour leurs efforts." a déclaréMohamad al-Marghani, concurrent de Drifting de Tripoli

Popularisé au Japon dans les années 1970, ce sport automobile, qui consiste à faire glisser, déraper et tourner une voiture délibérément est populaire parmi les jeunes Libyens.

Les juges ont noté les concurrents sur leur style, leur technique et la vitesse de leur véhicule.

Les pilotes de Benghazi ont raflé les trois premières places.