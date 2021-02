Une course virtuelle au profit de la lutte contre le cancer

C'était une compétition virtuelle, dans le but de récolter des fonds contre le cancer à laquelle a participé Mohamed Farah, quatre fois champion olympique d'athlétisme.

En plus de Mohamed Farah, plusieurs autres stars du monde du Sport, se sont prêtées au jeu, depuis leur domicile, et ont relevé le défi. Une course virtuelle, au cours de laquelle les sportifs ont uni leurs forces pour apporter leurs aides à des millions de personnes atteintes de la maladie.

Pour cette année, l'association, Solidarity Challenge a réuni ce 4 février marquant la journée internationale de la lutte contre le cancer plusieurs grands noms, Lawrence Dallaglio, vainqueur de la Coupe du monde de rugby, Laureen Steadman.

A la fin de cette course virtuelle au profit de la journée mondiale contre le cancer, un vainqueur le britannique Mo Farah qui a devancé le Français Robert Pires et Ada Hegerberg.