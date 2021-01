CHAN 2021 : la covid s'invite au derby

Diminués par l'absence de dernière minute de plusieurs joueurs, les deux Congo ont livré un beau combat dans le superbe stade de Japoma à Douala.

Le capitaine de la RDC Issama Mpeko, ne figurait pas sur la feuille de match. Pas plus que son coéquipier du TP Mazembe Philippe Kinzumbi ou encore Merveille Kikasa du V-Club et les deux joueurs du Maniema, Mercey Ngimbi et Atibu Radjabu.

Côté Congo, le sélectionneur doit lui se passer des services de Francis Fils Nsenda Bakima et d'Hernest Bryock Malonga.

Tous ont été testés positifs à la Covid-19, quelques heures seulement avant le début de la rencontre et placés à l'isolement.

RD Congo-Congo 1-0

Logiquement, ce sont les double vainqueurs du CHAN qui se sont imposés dans ce derby. Les Léopards de la RDC ont inscrit un seul but, au retour des vestiaires, le numéro 10 de Mazembe Chico Ushindi trompant Pavelh Ndzila d'une frappe enroulée. Le portier des Diables Rouges avait été jusque là irréprochable. Fiston Kalala et Makabi Lilepo peuvent en témoigner.

Le défenseur central du DCMP Henock Inonga Baka a été élu homme du match.

Grâce à ce court succès, Florent Ibenge et ses hommes s'emparent de la première place de la poule avant d'affronter la Libye jeudi prochain. Le Congo défiera le Niger.

Les compositions

RDC : Ley Matampi-Djuma Shabani, Nathan Idumba, Henock Inonga, Ernest Luzolo-Amadée Masasi (Doxa Gikanji 90), Mika Michée-Chico Ushindi (Dark Kabangu 61), Karim Kimvuidi (Jérémie Mbusa 74), Makabi Lilepo-Fiston Kalala

Congo : Pavelh Ndzila-Prince Mouandza, Julfin Ondongo, Varel Rozan, Dimitri Bissiki-Bercy Langa Lesse (Prince Obongo 86), Chandrel Massanga (Nkounkou Maleka 83), Mick Ossete, Gautrand Ngouenimba-Bersyl Ngatsongo, Jaurès Ngombe (Hardy Binguila 73)

Libye-Niger 0-0

La Libye et le Niger n'ont pu se départager (0-0). Les Chevaliers de la Méditerranée, vainqueurs du CHAN en 2014, ont globalement dominé la rencontre mais le Mena a bien résisté.

Les compositions

Libye : Ahmed Azzaqah-Salah Fakhron, Muad Alamami, Mansour Makkari-Rabia Abubaker (Abdallah Sherif 86), Hamid Shamikh, Rabia Alshadi, El Mehdi Elhouni-Ibrahim Bodabous (Muad Eisay 55), Muetaz Al Mehdi (Zakaria Al Haraish 70), Mohamed Makkari

Niger : Abdoul Razak Halidou-Amadou Harouna, Ismael Souley, Kimba Koudize, Abdoul Karim Mamoudou-Boubacar Goumey (Abdoul Kader Djibo 90), Badamassi, Abdoul Darankoum, Issa Djibrilla-Adamou Moussa Issa, Ibrahim Boubacar (Mamane Souleymane 83)