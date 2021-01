Report de l'enregistrement des électeurs en Gambie

En Gambie, la commission électorale se justifie sur le report de l’enregistrement des électeurs pour le scrutin présidentiel du 4 décembre 2021.

Selon le site d’information The Point, des problèmes logistiques liés à l’achat de matériel et d’équipements seraient la cause de ce report. La commission électorale assure toutefois que le scrutin présidentiel aura bien lieu à la date prévue.

Le report des inscriptions a suscité de nombreux débats dans la classe politique gambienne. Le président Adama Barrow aurait conseillé à l’organe électoral de ne pas retarder le vote. Des groupes de la société civile réclament pour leur part une réunion d’urgence, selon le site web du Standard News.

En septembre dernier, l'Assemblée nationale gambienne avait rejeté une nouvelle Constitution qui empêcherait le président Adama Barrow de briguer une troisième mandat en cas de réélection en décembre prochain, des députés de son camp ayant voté contre.

Ce projet visait à remplacer la Constitution de 1997 qui avait permis à Yahya Jammmeh, arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en 1994, de consolider sa mainmise sur ce petit pays anglophone totalement enclavé dans le Sénégal, à l'exception d'une étroite façade côtière prisée des touristes.