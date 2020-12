Centrafrique : la cour constitutionnelle confirme la tenue de la présidentielle

Le président sortant, Faustin-Archange Touadéra a obtenu gain de cause et les élections se tiendront bien ce dimanche au grand dam de ses adversaires.

Alors que l'incertitude régnait encore en République centrafricaine et que la Cour constitutionnelle ne s'était pas encore prononcée, les candidats à l'élection présidentielle ont jeté leurs dernières forces dans la bataille. C'est le cas du président sortant, Faustin-Archange Touadéra qui a tenu un dernier meeting avant le scrutin prévu ce dimanche.

Le chef de l'Etat et leader du Mouvement Cœurs Unis (MCU) a appelé ces partisans à se rendre en masse dans les urnes malgré la situation instable qui sévit dans le pays : "vous, les Centrafricains, soyez vigilants mais tendez la main à nos soldats, tendez la main aux forces de la Minusca, tendez la main aux autres pays : la Russie, le Rwanda et tous ceux qui nous aident à renforcer notre sécurité" a déclaré Faustin-Archange Touadéra qui était entouré d'une dizaine de gardes du corps. "Il faut s'opposer à tous ces combats qui se tiennent à l'intérieur du pays et qui tente de déstabiliser la capitale. Il faut dire non, pour que ce dimanche, vous n'ayez pas peur d'élire votre candidat, que vous puissiez voter pour le président de votre choix et empêcher ainsi toutes ces manœuvres."

Anicet-Georges Dologuélé appelle les Centrafricains " à chasser Touadéra"

La cour constitutionnelle est finalement allée dans le sens du président sortant en rejetant samedi tout idée de report des élections comme le souhaitait pourtant les principaux adversaires de Faustin-Archange Touadéra.

C'était la demande de l'ancienne présidente de transition entre 2014 et 2016, Catherine Samba-Panza (indépendante) et aussi celle d'Anicet-Georges Dologuélé. Le candidat de l'Union pour le renouveau centrafricain (URCA) avait expliqué que le caractère exceptionnel de la situation devait conduire à un report du double scrutin présidentiel et législatif :

"Malgré les affirmations que j'entends ça et là, je ne pense pas qu’il soit possible à l'Autorité nationale des élections de déployer tout le matériel dans les 5.400 bureaux de vote", avance Anicet-Georges Dologuélé. "On se retrouve avec une organisation complètement bancale des organisations et déjà ça posait problème, maintenant quand vous y ajouter les problèmes de sécurité et le fait que dans chacune des villes il y a des groupes armés qui empêchent le processus, je pense que il serait plus sage d'envisager de repousser les élections. Mais s'il y a vote dimanche, il faut que les Centrafricains aillent massivement voter pour chasser Touadéra et je compte donner l'exemple."

Alors que l'ancien président François Bozizé a été mis sur la touche, 17 personnalités seront donc sur la ligne de départ ce dimanche lors du premier tour de l'élection présidentielle.