L'Afrique sub-saharienne, une région risquée pour investir [Business Africa]

L'Afrique sub-saharienne a été désignée région la plus risquée au monde pour les entreprises et les investisseurs en raison de la violence et des abus sécuritaire dans la zone, selon un nouveau rapport du cabinet de conseil en risques Verisk Maplecroft.

Pour Wilson Khembo, directeur de ''Seven Oaks Road'', une société de conseil en risques politiques et sécuritaires dans le West Yorkshire, en Angleterre, ''le nouveau rapport n'est pas une anomalie''.

"L'Afrique a besoin d'investissements étrangers directs qui peuvent être injectés dans le secteur manufacturier, d'investissements qui peuvent être injectés dans le développement des infrastructures. Si nous sommes capables d'obtenir ce genre d'investissements, alors nous pourrons évidemment diversifier nos exportations et augmenter notre part sur le marché mondial. Pour que les investisseurs viennent en Afrique et investissent leur argent, ils doivent être assurés que leur investissement sera sûr''.

En Afrique du Sud, les tensions sur les salaires ouvrent une nouvelle bataille avec les syndicats alors que le pays lutte pour relancer la compagnie aérienne d'État. Début décembre, une réunion avec les syndicats pour discuter d'une offre salariale de trois mois pour le personnel de la South African Airline a été annulée. C'est un coup dur pour les employés - dont beaucoup n'ont pas été payés depuis mars - et pour les efforts visant à relancer la compagnie en difficulté.

Enfin, une promesse de réaliser des économies importantes pour les entreprises en Égypte et au Royaume-Uni. Les deux pays ont conclu un accord de partenariat commercial le 5 décembre dernier. Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020, date à laquelle le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union européenne.