Le Premier ministre d'eSwatini est mort du Covid-19

Le Premier ministre du royaume d'eSwatini est mort ce dimanche 13 décembre dans un hôpital sud-africain, annonce faite par le gouvernement dans un communiqué, sans préciser la cause de ce décès.

« Sa majesté m'a demandé d'informer la nation du décès triste et prématuré » du Premier ministre, « cet après-midi alors qu'il était soigné dans un hôpital en Afrique du Sud », déclare le vice-Premier ministre Themba Masuku dans un communiqué.

Ambrose Dlamini, avait 52 ans, il était interné depuis le début du mois de décembre, deux semaines après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19. Avant l'annonce de ce décès, le royaume d'eSwatini avait recensé plus de 6700 cas dont 127 décès pour une population de 1,2 millions d'habitants. Nommé premier ministre en octobre 2018, Ambrose Dlamini, est un ancien directeur de banque et président et directeur général de la branche swazie du géant de la téléphonie mobile MTN.