Kibiwott Kandie explose le record du monde du semi-marathon

Le Kényan Kibiwott Kandie (24 ans) a explosé dimanche le record du monde du semi-marathon hommes à Valence (Espagne) en remportant la course en 57 min 32 sec, devant le champion du monde ougandais Jacob Kiplimo (57 min 37).

Le record précédent appartenait au Kényan Geoffrey Kamworor qui avait couru en 58 min 01 sec en septembre 2019 à Copenhague.

Dans cette course ultra-rapide, quatre athlètes ont couru plus vite que l'ancien record: Kandie, Kiplimo, mais aussi les Kényans Rhonex Kipruto (57 min 49 sec) et Alexander Mutiso (57 min 59 sec).

Après être passé en 27 min 25 aux 10 km, Kibiwott Kandie a encore réussi à accélérer au 19e km pour s'isoler en compagnie de son rival Kiplimo qui l'avait devancé aux Mondiaux disputés à Gdynia (Pologne) le 17 octobre.

Le Kényan a pris cette fois sa revanche en se détachant à quelques centaines de mètres de la ligne, et termine ainsi son quatrième semi-marathon de l'année, tous courus en moins de 59 min, une performance inédite.

La course de Valence confirme l'emballement des chronomètres mondiaux sur les courses sur route. Les performances ont été favorisées dimanche par des conditions météo parfaites, un parcours plat réputé ultra-rapide, et l'utilisation par la plupart des athlètes de la nouvelle génération de chaussures "magiques" aux plaques de carbone et aux talons ultra-renforcés, désormais proposées par la plupart des équipementiers.

La star de la piste éthiopienne Genzebe Dibaba (29 ans) a aussi impressionné en remportant la course féminine en 1 h 05 min 18 sec pour ses débuts sur la distance, devant la Kényane Sheila Chepkirui (1h 05 min 39 sec).

Les Kényans survolent aussi le marathon

Les Kényans Evans Chebet (32 ans) et Peres Jepchirchir (27 ans) ont remporté dimanche le marathon de Valence respectivement en 2h 03 min 00 et 2h 17 min 16 sec, les meilleurs chronos de la saison chez les hommes et les femmes.

Peres Jepchirchir devient ainsi la 5e meilleure performeuse de tous les temps, et Evans Chebet le 6e meilleur performeur masculin.

Après être passés en 1h01:41 au semi, Evans Chebet a dominé son compatriote Lawrence Cherono (2h03:04) dans la dernière ligne droite d'un marathon ultra-rapide couru dans des conditions atmosphériques parfaites (30 hommes en moins de 2h 10 min, du jamais vu).

La Kényane Joyciline Jepkosgei termine 2e chez les femmes en 2h18:40