RDC: attaque meurtrière à Goma

Des échauffourées ont opposé les forces de l'ordre aux populations Goma qui manifestaient contre l'insécurité grandissante dans leur localité. Au moins huit personnes ont été tuées vendredi, et de nombreuses autres blessées par des hommes armés dans cette ville.

Amère, la population dénonce l’incurie des pouvoirs publics.

« On sait que le gouvernement est là, mais on ne sait pas ce que fait ce gouvernement, comment on arrive à tirer sur quelqu'un à bout portant jusqu'à ce que mort s'en suive ? On se demande c'est quoi, en plus pas la nuit, vers 18 heures », a déclaré Rafiki luko Oscar, enseignant qui a perdu trois de ses élèves dans cette attaque.

Le centre médical Nzambe Malamu, cible de l’attaque a enregistré d'importants matériels. Plus de 15 personnes ont été assassinées à Goma en moins de deux mois. Signe de la gravité de l’insécurité qui y règne.