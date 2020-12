LeBron James reste avec les Lakers jusqu'en 2023

LeBron James prolonge son bail jusqu'en 2023 avec les Los Angeles Lakers pour 85 millions de dollars. Avec ce nouveau contrat, les Angelenos misent donc sur lui jusqu'à ses 38 ans.

Une confiance du club envers le King qui a prouvé qu'il restait compétitif malgré le poids des années. LeBron James est donc désormais lié aux Lakers jusqu’en 2023, alors qu’il avait l’opportunité de devenir « free agent » lors de la prochaine intersaison sous son ancien contrat.

Champion NBA avec Miami et Cleveland, LeBron James a remporté un quatrième titre en octobre dernier avec les Lakers qui s'aligneront en grand favori de la saison 2020-2021. La saison débutera le 22 décembre prochain par un choc entre les deux équipes de Los Angeles, Lakers et Clippers.

Quatre fois MVP (2012, 2013, 2016, 2020) et 16 fois All Star (2005-20), il est le seul joueur à avoir décroché le trophée Bill Russell (MVP des Finales) avec trois clubs différents, Miami (2012, 2013), Cleveland (2016) et donc les Lakers (2020).