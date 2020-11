La victoire d'Alassane Ouattara réfutée par l'opposition

Malgré un plébiscite de plus de 94%, le président réélu n'a pas été reconnu par ses opposants qui annoncent la création d'un Conseil national de transition et appellent les Ivoiriens à la désobéissance civile.

Alassane Ouattara a été élu officiellement ce mardi pour un troisième mandat à la présidence de la Côte d'Ivoire. Les résultats proclamés par la commission électorale indépendante, à l'issue d'un scrutin qui a rassemblé 54% des inscrits, accordent un immense plébiscite au chef de l'état de 78 ans avec 94,27% des voix.

Ses principaux adversaires qui avaient appelé au boycott d'une élection qu'ils jugeaient anticonstitutionnelle, récoltent les miettes : Henri Konan Bédié a obtenu 1,66 % des voix et Pascal Affi N’Guessan a fait moins de 1%. L'ancien premier ministre ne s'avoue pourtant pas vaincu :

_L'opposition annonce la création d'un Conseil national de transition _

"Compte tenu des conséquences de la vacance du pouvoir exécutif avec la fin du mandat présidentiel d'Alassane Ouattara et de la non tenue d'une élection crédible et considérant que le maintien d'Alassane Ouattara en qualité de chef de l'état est susceptible de conduire à une guerre civile, les partis et groupements politiques d'opposition annoncent aujourd'hui la création du Conseil national de transition. Il sera présidé par M. Henri Konan Bedie. L'opposition affirme également que le mot d'ordre de désobéissance civile est maintenu et demande au peuple ivoirien de rester mobilisé jusqu'à la victoire finale." Pascal Affi N’Guessan, leader du Front Populaire Ivoirien.

Des scènes de violence font au moins deux morts

Dans la capitale Abidjan et dans plusieurs villes de Côte D'Ivoire la tension est forte. Des scènes de violences auraient fait déjà au moins deux morts à Oumé et à Tiebissou, au centre du pays. Une trentaine de manifestants avaient déjà été tués depuis l'annonce en août dernier de la nouvelle candidature d'Alassane Ouattara.