Décès de Sidiki Diakité, un proche d'Alassane Ouattara

Sidiki Diakité est décédé dans la nuit de vendredi à samedi en Côte d'Ivoire. Les causes de la mort de l'ancien ministre de l'Intérieur (2017-2019) n'ont pas été précisées mais les médias ivoiriens évoquent une crise cardiaque.

Le décès de Sidiki Diakité intervient en pleine campagne présidentielle, à huit jours du scrutin. Il était un des hommes forts de l'administration Ouattara.

Depuis un an, il occupait la fonction de ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et accompagnait régulièrement le président Alassane Ouattara sur le terrain.