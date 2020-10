Jacob Zuma sommé de se présenter devant les juges

L'ex-président Jacob Zuma a été convoqué par la commission d'enquête sud-africaine chargée de la lutte contre la corruption d'Etat. Depuis bientôt deux ans, cette commission a entendu des dizaines de ministres ou ex-ministres, élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires qui ont déballé au grand jour le linge sale de l'ère Zuma.

Ce dernier a, lui, refusé à plusieurs reprises de témoigner. Ses avocats invoquant des risques pour sa santé ou avançant qu'il était "occupé" à préparer sa défense dans un autre dossier de corruption.

Cette fois-ci, Jacob Zuma n'a plus le choix. Il est attendu devant les juges dans une période allant du 16 au 21 novembre 2020. Et la commission de préciser que ces dates étaient non négociables.

La commission d'enquête doit siéger jusqu'en mars 2021.