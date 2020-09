Les Africains brillent aux quatre coins du monde

Les footballeurs africains ont brillé dans le monde entier ce week-end. En Italie, deuxième journée et deuxième victoire pour le Milan AC, même privé de Zlatan Ibrahimovic, covidé.

L'ouverture du score est signée, sur penalty, par l'Ivoirien Frank Kessié juste avant la pause. Le second but sera inscrit par l'Hispano-marocain Brahim Diaz.

Deuxième journée également en Allemagne et sensation avec l'écrasante victoire d'Hoffenheim sur le champion d'Europe, le Bayern de Munich. Mention spéciale à l'attaquant togolais Ilhas Bebou qui réussit une course de 50 mètres dans les arrêts de jeu pour défier le meilleur gardien du monde Manuel Neuer et obtenir le penalty du 4 à 1. Incontestablement la performance du week-end.

En Asie, la Ligue des Champions bat son plein. Al Nassr remporte un duel 100% saoudien contre le Al Tawoun de Patrice Carteron. Le héros est Marocain. Abderrazak Hamdallah inscrit le seul but de la rencontre et qualifie sa formation pour les quarts de finale de la compétition.

Enfin, du côté de la Chine. Cédric Bakambu continue d'empiler les buts avec son club de Beijing Guoan. Le Congolais participe au festival des siens en inscrivant son cinquantième but depuis son arrivée en Asie. Meilleur buteur de l'histoire de son club, il est récompensé avec une qualification pour les quarts de finale des play-offs du championnat.

Déception en revanche pour Frank Acheampong. Le Ghanéen, capitaine du Tianjin Teda, rate coup sur coup un penalty et une occasion rêvée d'arracher la victoire pour son équipe et ainsi d'évitér le barrage des régations.