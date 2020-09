Somalie : Le Premier ministre Mohamed Hussein Roble approuvé par le Parlement

A l'unanimité, les 215 membres du Parlement somalien ont approuvé la nomination du nouveau Premier ministre, Mohamed Hussein Roble.

Ingénieur civil formé en Suède, il a été nommé jeudi dernier par le président Mohamed Abdullahi Mohamed, quelques heures après la conclusion d'un accord avec les leaders politiques régionaux pour la tenue d'élections en 2021.

"Personne ne s'est abstenu, personne n'a refusé. 215 députés ont voté l'approbation du nouveau Premier ministre", a déclaré Mohamed Mursal Abdirahman, le président du Parlement somalien

Le nouveau Premier ministre a promis la mise place d'un gouvernement qui s'attaquerait aux principaux problèmes auxquels le pays est confronté

"Comme je vous l'ai déjà dit, Mesdames et Messieurs, je m'engage à former un cabinet doté de bonnes qualités qui puisse faire avancer le pays dans la situation actuelle et travailler à la tenue d'élections libres et équitables, basées sur un consensus entre tous".

Le poste de chef de gouvernement était vacant depuis le renvoi en juillet par le Parlement de Hassan Ali Khaire, officiellement pour avoir échoué à mettre en route l'organisation de ces élections pleinement démocratiques, initialement prévues pour février 2021.