France : le frère du footballeur ivorien Serge Aurier abattu à Toulouse

Sale journée pour l’Ivoirien Serge Aurier et sa famille. Christopher, frère de l’arrière droit des Éléphants et de Tottenham, a été tué par balle, ce matin dans la ville de Toulouse.

Les faits se sont déroulés dans une zone industrielle en périphérie de Toulouse. Touché à l’abdomen, l’homme de 26 ans est décédé à son arrivée à l’hôpital. L’auteur présumé du crime est actuellement en cavale.

“Le Club est profondément attristé de confirmer les rapports des médias selon lesquels le frère de Serge Aurier est décédé aux petites heures de ce matin”, a déclaré le club basé à Londres sur son compte Twitter.

“Tout le monde au Club envoie ses plus sincères condoléances à Serge et à sa famille. Nos pensées sont avec eux, tous”, peut-on lire.

Christopher Aurier a joué pour l‘équipe locale du Rodéo Toulouse – cinquième division française la saison dernière – après des passages au Racing Club de Lens, à Gueugnon, à Chantilly et au club belge Rebecq, selon un rapport du Figaros.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages des footballeurs abondent en signe de soutien à Serge Aurier.