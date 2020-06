Oxford : manifestations pour le retrait de statues de colons britanniques

Mardi, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues d’Oxford, pour exiger le retrait de la statue de Cecil Rhodes, donateur du collège Oriel et homme d’affaires, mais surtout colonisateur britannique et créateur de la firme diamantaire De Beers.

« Rhodes, you’re next » – « Rhodes, tu es le prochain », pouvait-on ainsi lire sur les pancartes brandies par les manifestants, qui demandent l‘égalité des droits pour les Noirs au Royaume-Uni.

“Nous faisons également savoir à l’Oriel College qu’on ne s’arrêtera pas tant qu’ils n’auront pas enlevé la statue, donc nous continuerons à venir, chaque semaine nous reviendrons.”, explique une jeune manifestante.

“Cette statue représente tant de violence et de haine. Elle est là depuis longtemps et nous passons continuellement devant .”, ajoute cette autre.

Pour Zealous G, organisatrice de manifestations et membre de “Rhodes Must Fall”, “Nous voulons aussi que l’université d’Oxford retire ses statues qui commémorent le colonialisme parce que ce n’est pas une bonne chose que nous ayons eu un empire britannique. Nous l’avions et je comprends que nous devons le reconnaître dans l’histoire, mais il ne faut pas le célébrer car il déshumanise nos frères et sœurs noirs”.

Alors que le débat fait rage sur la suppression d’autres monuments du passé colonial de la nation, l’organe directeur du Collège Oriel est prêt à entamer des discussions sur la situation.

La réunion est prévue pour le 17 juin.