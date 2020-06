Coronavirus : la Tanzanie, premier pays africain à reprendre son championnat

La Tanzanie est devenue ce week-end le premier pays africain à redémarrer son championnat de football après l’avoir interrompu à la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Samedi, les Young Africans, 22 fois champions de Tanzanie, ont battu Mwadui 1-0 en déplacement, tandis que Coastal Union et Namungo se sont neutralisés 2-2.

Largement en tête de la première division, qui réunit 20 formations, l‘équipe de Simba doit reprendre dimanche la compétition, comme son dauphin Azam.

Les quatre matches sont les premiers à se disputer depuis trois mois dans ce pays d’Afrique de l’Est, et sont conditionnés à un strict protocole sanitaire.

Les enfants et les supporters les plus âgés, considérés comme les plus vulnérables face au Covid-19, sont ainsi bannis des stades.

Les supporters présents dans les tribunes doivent eux porter un masque, se laver les mains avec du gel désinfectant ou un savon et se soumettre à un contrôle de température. La distanciation sociale est de rigueur dans les gradins, et les vestiaires sont désinfectés avant et après chaque match.

La pandémie a contaminé 225.126 personnes et causé 6.051 décès en Afrique, selon les chiffres publiés samedi par le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de l’Union africaine.

Depuis l’apparition du Covid-19, tous les championnats africains se sont arrêtés. Mais le ballon a cependant continué de rouler dans un pays, le Burundi, qui n’a jamais interrompu son championnat.

AFP